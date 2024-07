Dramat rodziny Radamela Falcao. Niemal stracił dzieci i żonę

Nie ma na świecie fana futbolu, który nie znałby Radamela Falcao. Kolumbijski napastnik swoje pierwsze kroki w Europie stawiał w FC Porto, skąd szybko za 40 milionów euro przeniósł się do Atletico. W ciągu dwóch lat w 91 meczach dla tego klubu strzelił 70 goli, wygrywając Ligę Europy w 2012 roku. Został także królem strzelców tych rozgrywek. To wtedy został także wybrany do XI roku FIFA. Falcao był wówczas jedynym zawodnikiem w tym zestawieniu, który nie grał w FC Barcelonie lub Realu Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Peda zapowiada: Będzie jeden medal!

Dramat Radamela Falcao. Niemal stracił dzieci i żonę

Wydawało się, że Falcao będzie jednym z najlepszych napastników drugiej dekady XXI wieku, ale później przytrafiły mu się kontuzje. Zerwał więzadła krzyżowe, zanotował nieudane wypożyczenia do Manchesteru City oraz Chelsea. Odżył dopiero w sezonie 16/17, gdy był głównym strzelcem i kapitanem AS Monaco, dochodząc do półfinału Ligi Mistrzów. Ostatnie lata kariery to odcinanie kuponów - najpierw w Rayo Vallecano, a w lipcu podpisał kontrakt z kolumbijskim klubem Millonarios FC.

Jego nowa drużyna w poniedziałek 29 lipca rozgrywała mecz wyjazdowy z Alianza FC. 38-latka niespodziewanie zabrakło w kadrze meczowej. Okazało się, że powodem jego nieobecności był rodzinny dramat.

W jego domu w Bogocie żona Lorelei Taron, pięcioro dzieci oraz teściowie zatruli się tlenkiem węgla - potocznie czad - i musieli natychmiast zostać hospitalizowani. Uratowała ich pokojówka. Radamel Falcao w mediach społecznościowych wytłumaczył całą sytuację. Przeprosił fanów oraz podziękował personelowi szpitala.

"Nagle pojawił się bardzo silny zapach i pani, która nam pomaga domu, zaczęła krzyczeć. Wyszliśmy na zewnątrz, bo smród był nie do zniesienia, Annette płakała, bo źle się czuła, Jedidiah spał. (...) Zaczęli mieć objawy, takie jak wymioty i bóle głowy" - wyjaśniła żona Falcao w mediach społecznościowych.