Nie do wiary! Paryż wyrzucił 1,5 mld dolarów w błoto. Zawody odwołane

1,5 mld dolarów - tyle wydały paryskie władze, by poprawić stan wody w Sekwanie. Wszystko po to, by zgodnie z planem rozegrać w niej zawody triathlonowe oraz w maratonie pływackim. Efekt? Woda nadal nie spełnia wymaganych norm i zaplanowany na wtorek męski triathlon trzeba przełożyć. Pytanie tylko, czy to cokolwiek da. Organizatorzy rozważają zaskakujący scenariusz.

