Co za słowa Śliwki po meczu. Mocna deklaracja

Pewne, a nawet efektowne zwycięstwo 3:0 (25:21, 25:19, 25:13) odnieśli polscy siatkarze w pierwszej kolejce turnieju olimpijskiego na igrzyskach Paryż 2024. Ale tak naprawdę tuż po meczu ważniejsze od wygranej nad Egiptem dla wszystkich było to, w jakim stopniu poważna jest kontuzja Tomasza Fornala.

- Tomek poszedł do szatni, fizjoterapeuci się nim zajęli. Dobrym prognostykiem jest to, że zszedł do szatni o własnych siłach. Na szczęście nie gramy codziennie, tylko mamy dwa-trzy dni przerwy między meczami. Mamy świetnych fizjoterapeutów, cały sztab medyczny, więc wierzę, a wręcz jestem pewny, że nie zdążymy się zorientować, a Tomek już będzie z powrotem na boisku – mówi Śliwka.

Śliwka zapowiada: "Do ostatniej kropli krwi"

Czas między pierwszym a drugim meczem Polski na tych igrzyskach jest nawet więcej niż dwa-trzy dni. Z Egiptem zagraliśmy w sobotę 27 lipca o godzinie 17, a z Brazylią zmierzymy się w środę 31 lipca o godzinie 9. To będzie dużo większe wyzwanie.

- Brazylijczycy są pod ścianą, bo przegrali z Włochami [1:3]. Na pewno będą gryźć parkiet, grać swoją najlepszą siatkówkę. Musimy być gotowi na to, że będą walczyć do ostatniej kropli krwi. Ale od początku wiedzieliśmy, że z nimi i z Włochami mecze będą bardzo trudne, bo to kapitalne drużyny – mówi Śliwka.

Wicekapitan naszej drużyny jest zadowolony z tego, że my zaczęliśmy igrzyska zgodnie z planem. - Chcieliśmy wygrać 3:0 i zacząć z wysokiego C. Pierwsze mecze są często nerwowe, a my wygraliśmy spokojnie i cieszę się, że każdy z zawodników znalazł się na boisku i dołożył cegiełkę do zwycięstwa – mówi. – Byliśmy lepszą drużyną, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, od początku do końca byłem spokojny, że wygramy ten mecz – dodaje Śliwka. A wreszcie deklaruje: Nasz szczyt formy jest tak obliczony, żeby był tu, w Paryżu. Wierzymy, że jesteśmy gotowi na sto procent.