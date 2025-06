Tak Barcelona chce przekonać następcę Szczęsnego. "Otwarte drzwi do bramki"

Jaką decyzję ws. swojej przyszłości podejmie Joan Garcia z Espanyoly? Hiszpan zostawia sobie pole manewru. Gdy wypowiada się o swojej przyszłości to wywnioskować można jedynie tyle, że raczej nie zostanie w swojej obecnej drużynie. - Czegokolwiek nie zdecyduję, to będzie przemyślana decyzja przeze mnie i bliskich mi ludzi. Wybiorę co dla mnie najlepsze. Jestem pewien, że tak będzie - mówił ostatnio.

Co dalej z Garcią? Barcelona ma plan

Nazwisko Joana Garcii od dawna pojawia się w kontekście potencjalnego transferu do Barcelony. Okazuje się jednak, że golkiperem interesują się również dwa duże kluby z Premier League - Manchester City i Newcastle United. Portal Cope.es przekazał w jaki sposób Barcelona próbuje przekonać bramkarza Espanyolu do transferu. Jedną z kart przetargowych mistrzów Hiszpanii mają być... zbliżające się mistrzostwa świata.

- Wydaje mi się, że próbują przekonać Joana Garcię, że jeśli będzie grał w Barcelonie w pierwszym składzie, to będzie miał otwarte drzwi do bramki w reprezentacji Hiszpanii. Mamy rok do mundialu, więc próbują go przekonać w ten sposób: łatwiej będzie ci zostać bramkarzem kadry grając w Barcelonie niż będąc golkiperem Newcastle - powiedział dziennikarz Juanma Castano.

Garcia do tej pory nie wystąpił w reprezentacji Hiszpanii nawet raz, ale był członkiem kadry olimpijskiej, która zdobyła złoto na zeszłorocznych igrzyskach w Paryżu.

Czy tyle wystarczy, żeby przekonać golkipera Espanyolu? Zdaniem niektórych dziennikarzy klubowi już się to udało i teraz dopełnione muszą zostać jedynie wszystkie formalności. Jeżeli Garcia trafi do Barcelony to naturalnie pojawia się kolejne pytanie: Co dalej z Ter Stegenem, który przed kontuzją był podstawowym bramkarzem?