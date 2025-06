Walka Nawrocki kontra mistrz świata w boksie. "Niedawno temat powrócił"

Karol Nawrocki został nowym prezydentem Polski, wygrywając w drugiej turze wyborów ze swoim rywalem z Koalicji Obywatelskiej, Rafałem Trzaskowskim. Nawrocki obejmie urząd 6 sierpnia, kiedy to dojdzie do jego zaprzysiężenia. Wcześniej media informowały o udziale Nawrockiego w tzw. ustawkach między kibolami, a także o tym, że trenował boks. Ten drugi wątek nie jest zaskakujący, bo Justin Trudeau, a więc premier Kanady, jest wielkim pasjonatem boksu. Czy wiedzieliście o tym, że Nawrocki mógł znaleźć się w ringu z mistrzem świata?

Nawrocki miał walczyć w ringu z byłym mistrzem świata. "Chyba nieaktualny temat"

Internauci przypomnieli, że w 2020 r. miało dojść do bokserskiego pojedynku między Nawrockim a Mariuszem Wachem, byłym mistrzem WBC International w wadze ciężkiej. Miała to być gala charytatywna, a zebrane w tym czasie środki miały być przeznaczone na Dziecięcy Oddział Szpitala Onkologicznego w Gdańsku.

W związku z epidemią koronawirusa i panującymi wówczas restrykcjami wydarzenie musiało zostać odwołane. Warto przypomnieć, że Nawrocki był mistrzem województwa wśród amatorów w kategorii ciężkiej.

Jak to skomentował Wach? "Ciekawostka. Nie tak dawno temat powrócił, ale od niedzieli chyba nieaktualny hehe pozdrawiam" - napisał krótko pięściarz na Facebooku.

- Kiedy z tobą rozmawia, przyjmuje bokserską postawę. Patrzy nieco spode łba, wbija w ciebie skupiony wzrok. Polecenia wydaje szybko. Słowami trafia jak prawym sierpowym - tak o Nawrockim mówił jeden z jego byłych współpracowników, cytowany przez "Newsweeka".

12 kwietnia br. Nawrocki pojawił się na gali KAPEO Boxing Night w Sopocie, gdzie Mariusz Wach walczył z Kacprem Meyną w walce wieczoru. Meyna wygrał jednogłośnie na punkty i zdobył pasy mistrza Polski oraz WBC Baltic w wadze ciężkiej. Nawrocki uciął sobie wtedy krótką pogawędkę z Dariuszem "Tigerem" Michalczewskim, byłym mistrzem wagi półciężkiej i junior ciężkiej. - Nawrocki zapytał mnie, kto wygra: Wach czy Meyna. Powiedziałem, że ten drugi i nie pomyliłem się - mówił "Tiger" w rozmowie z "Faktem".

Tak Duda komentuje ustawki z udziałem Nawrockiego. "Żeby była jasność"

Do udziału Nawrockiego w ustawkach odnosił się prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Kanału Zero.

- Ja oczywiście tego nie pochwalam, żeby była jasność. Ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. Jak chcą się między sobą bić w lesie i idą tam specjalnie, zawierają "gentleman's agreement" między sobą, że będą to robić na określonych zasadach - bo o ile wiem, tak się to odbywa - i się biją, to mamy im tego zakazać? - stwierdził prezydent.

Na te słowa Dudy zareagował m.in. były prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Pan Duda mówi, że ustawki na zdrowych zasadach to nic szczególnego. Ok, rozumiem. Tylko dlaczego w lasach? Nie lepiej i ciekawiej byłoby na rynku, przy kościele, albo przed szpitalem?" - zapytał Boniek.