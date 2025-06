Nowe fakty ws. płci Imane Khelif. Wyciekły wyniki badań medycznych

- Myślę, że powinny zostać przeprowadzone badania, bo jest to trochę niesprawiedliwe w stosunku do innych zawodniczek - mówiła King Krówka. W taki sposób nawiązała do sprawy z Imane Khelif, kontrowersyjną bokserką, która triumfowała w kategorii do 66 kg na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, mimo że wiele osób domagało się jej dyskwalifikacji. Dlaczego? Rok wcześniej IBA zdyskwalifikowała ją z mistrzostw świata ze względu na wątpliwości co do płci. Przeprowadzono wówczas badania. W jej organizmie rzekomo wykryto chromosomy XY, a także podwyższony poziom testosteronu. Tylko że MKOl nie uznał tych testów, twierdząc, że mogły być częścią propagandy rosyjskiej.

Dziennikarz ujawnia wyniki testów Imane Khelif. Algierka jest biologicznym mężczyzną?

Jak donosi "The Telegraph", w ostatnich godzinach w internecie opublikowano wyniki testu przeprowadzonego w 2023 roku. Zamieścił je Alan Abrahamson. "Raport medyczny zdaje się wskazywać, że Khelif jest biologicznie mężczyzną" - czytamy. "Dokument, który pojawił się na stronie internetowej 3 Wire Sports podsumowuje ustalenia dotyczące Khelif jako 'nieprawidłowe', stwierdzając jasno: 'Analiza chromosomów ujawnia męski kariotyp'" - dodali dziennikarze.

Co to oznacza dla Khelif? Możliwe kłopoty. World Boxing, który będzie odpowiadał za boks na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, już kilka dni temu zapowiedział, że organizacja pracuje nad pewnym rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć kontrowersyjnych sytuacji w przyszłości. - To jasne, że potrzeba odpowiedniej procedury, każda pięściarka i każdy pięściarz na to zasługują. Dziś mogę powiedzieć, że trzeba będzie przejść określone testy - ujawnił Boris van der Vorst, prezes World Boxing w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

I słowa przekuto w czyny. Kilka dni temu organizacja zapowiedziała, że wszyscy, w tym i Algierka będą musieli przejść testy płci, jeśli chcą wystąpić w zawodach. "World Boxing ogłosił, że Khelif, zdobywczyni złotego medalu na IO w Paryżu, musi przejść test chromosomowy, aby udowodnić swoją kwalifikowalność - jak to ujęto, musi przejść 'obowiązkowe badanie płci'" - zdradził Abrahamson.

"Płeć to coś więcej niż chromosomy"

Na temat wycieku wyników testu z 2023 roku pisał też portal timesofindia.indiatimes.com. "Czy Imane Khelif jest mężczyzną, czy kobietą? To trochę bardziej skomplikowane" - ocenili wprost dziennikarze. "Jeśli patrzysz wyłącznie na kwestie biologiczne, a dokumenty są dokładne, to owszem, są tam chromosomy XY. Tylko że płeć to coś więcej niż chromosomy. To też sposób, w jaki funkcjonujesz, jak postrzegasz siebie samą, a także jak zachowuje się wobec ciebie społeczeństwo. A według wszystkich tych standardów Algierka jest kobietą" - oceniła redakcja.