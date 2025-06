Ronaldinho wskazał najlepszego piłkarza w historii. Nawet się nie zawahał

- Zażyczył sobie swoją szatnię, nie siedział nawet z kolegami. Zszedł w 70. minucie, nawet nie brał prysznica na stadionie, tylko się szybko zapakował - mówił Mateusz Borek o wizycie Ronaldinho w Polsce. Postawa Brazylijczyka zostawiała dużo do życzenia, a wielu kibiców już wcześniej mogło podchodzić do niego z dystansem. To przez jeden wybór.