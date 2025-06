Gwiazda siatkówki opuszcza Polskę. Kierunek Rosja

PGE GiEK Skra Bełchatów zakończyła play-offy sezonu 2024/25 na ćwierćfinale. Na przełomie marca i kwietnia poległa w dwumeczu z brązowym medalistą rozgrywek Projektem Warszawa. Jednym z kluczowych zawodników drużyny był Ziga Stern, który zdecydował się właśnie opuścić Polskę.

Kluczowy zawodnik Skry Bełchatów odchodzi. Niespodziewany kierunek

- Myślę, że każdy z nas miał trochę więcej oczekiwań, jeśli chodzi o cel na ten sezon, ale myślę, że daliśmy swoje maksimum w każdym momencie i to jest najważniejsze - powiedział Słoweniec po zakończeniu sezonu. Portal BO Sport poinformował, że 31-latek zostanie siatkarzem rosyjskiego Jenisej Krasnojarsk.

Stern trafił do naszego kraju w 2023 roku, kiedy przeniósł się z VfB Friedrichshafen do drużyny Ślepsk Malow Suwałki. Po zaledwie sezonie zdecydował się odejść do Skry Bełchatów. Ubiegłe rozgrywki zakończył, rozgrywając 26 spotkań, w których zdobył 231 punktów. Był zatem czwartym najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny. Według siatka.org miał skuteczność na poziomie 48 proc.

"Stern ma bogatą karierę międzynarodową, zdobywając mistrzostwo Słowenii, srebro i brąz ligi greckiej, a także srebro mistrzostw Niemiec z VfB Friedrichshafen. Z reprezentacją Słowenii dwukrotnie sięgał po wicemistrzostwo Europy" - czytamy na klubowej stronie.

"Pod skrzydłami Gheorghe Cretu, który dobrze zna możliwości Sterna, Słoweniec będzie miał szansę dalej rozwijać swoje umiejętności i walczyć o najwyższe cele w żółto-czarnej koszulce Skry Bełchatów" - dodano. To ostatnie zdanie można uznać już za przeszłość.

To nie pierwszy siatkarz, który w lecie zmieni pracodawcę. Niedawno podano, że Rafał Buszek został grającym trenerem zespołu Feniks Heron Przeworsk - Cieszę się, że mogę być częścią ambitnego projektu w Przeworsku. Chcę dzielić się swoim doświadczeniem i pomóc drużynie osiągać wielkie rzeczy - powiedział. Dodatkowo ze Skrą żegna się Miran Kujundzić, który porozumiał się z Jastrzębskim Węglem.