Reprezentacja Polski już od 12 dni nie ma selekcjonera. Po dymisji Michała Probierza jego następcę ma wybrać prezes PZPN Cezary Kulesza. I postanowił działać zadziwiająco transparentnie. Od kilku dni zarówno on, jak i sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski, otwarcie mówili o zainteresowaniu Maciejem Skorżą.

Media: Skorża zdecydował ws. prowadzenia reprezentacji. Porażka PZPN

Kulesza udał się nawet na Klubowe Mistrzostwa Świata do USA, gdzie Skorża przebywa wraz ze swoim zespołem - Urawa Red Diamonds. Przy tej okazji miało dojść do rozmów między oboma panami, o których prezes informował w mediach. - Trener bardzo poważnie podchodzi do zobowiązań wobec klubu. Od naszej ostatniej rozmowy wiele się nie zmieniło. Rozumiem, że decyzja zależy nie tylko od trenera, ale i od jego klubu, bo ma ważny kontrakt - mówił w niedzielę w wywiadzie z "Przeglądem Sportowym". - Rozmowy już się rozpoczęły. Prowadzę je dwu-, trzytorowo. Zobaczymy, co z tego wyniknie - zapowiadał.

Wygląda jednak na to, że te właśnie się zakończyły i to fiaskiem. Jak poinformował portal Interia.pl, Maciej Skorża nie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Zdecydował o tym sam szkoleniowiec, który po pierwsze wolał dalej pracować w Japonii, a po drugie nie chciał obejmować kadry w tak trudnym dla niej momencie. - Trener Skorża nie obejmie reprezentacji - miał przekazać portalowi jeden z wysoko postawionych działaczy PZPN.

Skorża nie będzie trenerem kadry. W PZPN-ie zbierze się zarząd

Takiego scenariusza spodziewał się również dziennikarz Tomasz Włodarczyk. - Gdybym miał dzisiaj prognozować, to trudno będzie namówić Skorżę do tego projektu. To się skończy Nenadem Bjelicą albo Janem Urbanem - mówił otwarcie w "Programie Piłkarskim" w Meczykach.

Interia podała również, że we wtorek w Warszawie dojdzie do zebrania zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Żadnych przełomowych decyzji w sprawie wyboru nowego selekcjonera nie możemy się jednak spodziewać.