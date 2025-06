J.K. Rowling reaguje na wieści o płci Khelif. "Zwycięstwo kobiet"

Temat płci Imane Khelif znowu został wywołany po opublikowaniu wyników testu z 2023 roku. Ma on sugerować, jakoby Algierka była mężczyzną. Głos w tej sprawie zabrała J.K. Rowling. "To zwycięstwo kobiet, bo nie zostaną one w ringu zmasakrowane przez mężczyzn" - ogłosiła.