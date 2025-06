A jednak! Transferowy hit Barcelony. Padła konkretna data

Transfer Nico Williamsa do FC Barcelony to główny temat w hiszpańskich mediach w ostatnich kilkunastu dniach. 22-letni skrzydłowy jest coraz bliżej przejścia do mistrza Hiszpanii - negocjacje wydają się zbliżać do końca. A teraz "Mundo Deportivo" przekazuje przełomowe informacje. Duma Katalonii dopięła właśnie istotne szczegóły w sprawie hitowej transakcji!