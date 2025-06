To może być koniec. Polski mistrz ogłasza. "Czeka mnie zabieg na sercu"

- Nie jestem pewien, czy zdobyciem tego pasa nie zakończę kariery sportowej. Myślę nad tym, rozważam to. Moi najbliżsi, a w szczególności moja mama bardzo to przeżywają. (...) Zdrowie i najbliższa rodzina to najważniejsze dla mnie kwestie. Boks to są przyjemności. W czerwcu minie 30 lat odkąd boksuję. Nie wiem, co robić. Na pewno przemyślimy to, zrobimy szereg badań, które wskażą, co dalej robić - podkreślał Krzysztof Włodarczyk po ostatniej walce z Adamem Balskim. Popularny "Diablo" wywalczył wówczas tymczasowy pas WBC w kategorii bridger, ale nie wiadomo było, czy stanie jeszcze kiedykolwiek w ringu. Teraz pojawiły się informacje, które jeszcze bardziej stawiają jego dalszą przygodę z boksem pod znakiem zapytania.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow naprawdę wyzwał go do walki!

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk zaniepokoił fanów. "Czeka mnie zabieg na sercu"

Włodarczyk ujawnił na antenie TVP Sport, że ma problemy zdrowotne. I już wkrótce będzie musiał o siebie porządnie zadbać. Co dokładnie dolega utytułowanemu Polakowi? - Czeka mnie zabieg na sercu, dokładnie, zabieg kardiologiczny na sercu. I to mi też pokaże, czy jestem w stanie dalej boksować - odpowiedział Włodarczyk na pytanie, czy w ogóle chce jeszcze walczyć. Z propozycją pojedynku wyszedł bowiem Mateusz Masternak.

To już kolejne kłopoty zdrowotne Włodarczyka w ostatnich tygodniach. Czy to koniec jego przygody ze sportami walki?

Informacje przekazane przez "Diablo" są dość niepokojące i niewykluczone, że wpłyną na dalszą karierę. Możliwe, że starcie z Balskim było jego ostatnim, choć na tego typu deklaracje trzeba poczekać. To nie pierwsze problemy zdrowotne, jakie w ostatnim czasie trapiły Włodarczyka. Jego walka z Balskim również wisiała na włosku, o czym sam zainteresowany mówił już pod koniec maja. - Pojechaliśmy na obóz przygotowawczy do Hiszpanii. Tam gorączkowałem, miałem 4 dni wyjęte z treningu, totalnie nic nie robiłem. Miałem gorączkę, wiele innych sytuacji... Nie przeboksowałem ani jednego sparingu, który miałby 10 rund - mówił.

Zobacz też: Jest reakcja z Japonii ws. Skorży w kadrze. Jaśniej się nie da.

Przygoda Włodarczyka z boksem jest pełna wzlotów i upadków. Do tych pozytywnym z pewnością należą mistrzostwa świata WBC i IBF w wadze junior ciężkiej. Stoczył aż 71 pojedynków, a przegrał tylko cztery z nich. W jednym zapadł remis. Jest więc jednym z najbardziej utytułowanych i utalentowanych polskich bokserów. Na jego ostateczną decyzję w sprawie kariery musimy poczekać.