Andrzej Gołota trafił do szpitala. Jest komunikat żony

Andrzej Gołota po zakończeniu kariery od czasu do czasu pojawia się w Polsce. Na co dzień mieszka w Chicago i to stamtąd niedawno napłynęły wieści dotyczące stanu zdrowia jednego z najlepszych polskich pięściarzy w historii.

Andrzej Gołota trafił do szpitala. Jego żona przekazała najnowsze wieści

Przeszedł on zabieg w jednej z chicagowskich klinik, o czym poinformowała na Instagramie jego żona Mariola Gołota. "Jest lepiej niż kiedykolwiek, dziękujemy dr. Brianowi Cole'owi (niewidoczny na zdjęciach), dr. Nickowi, Kyle'owi, Paige'owi i całemu zespołowi Midwest Orthopaedics w Rush" - napisała, dodając dwa zdjęcia męża ze szpitalnego łóżka.

W komentarzach posypały się wyrazy wsparcia dla byłego pięściarza. A jeden z użytkowników zapytał, z jakiego powodu 57-latek musiał przejść operację? "Kontuzje barku i ramienia" - odpowiedziała Mariola Gołota.

Andrzej Gołota przeszedł zabieg w Chicago. Sam zapewniał, że jest zdrów jak ryba

Zatem wygląda na to, że ze zdrowiem brązowego medalisty olimpijskiego z Seulu wszystko jest w porządku. On sam swego czasu odpowiadał na głosy zaniepokojonych osób, choćby po tym, jak w sieci ukazało się nagranie z nim oraz Riddickiem Bowe'em, gdzie obaj wyglądali niemrawo. - Na razie [zdrowie] jest, tak że trzeba się cieszyć. W ogóle bez siłowni to ja bym nie mógł żyć. Daleko nie mam. Może nie biegam, ale przynajmniej dużo chodzę - tłumaczył.

Andrzej Gołota w zawodowym ringu stoczył 52 walki, z których 41 wygrał (33 przez nokaut), dziewięć przegrał i jedną zremisował (jedna została uznana za nieodbytą).