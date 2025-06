Lawina komentarzy po tym, co zrobił Zalewski. Tak go potraktowali kibice

Nicola Zalewski nie miał zbyt wielu okazji do gry w AS Romie w minionym sezonie. Dlatego też zimą zdecydował się na wypożyczenie do Interu Mediolan. Rozegrał w nim 17 spotkań, wchodząc głównie na kilkanaście minut. Pokazał się jednak z dobrej strony i to na tyle, że ówcześni mistrzowie Włoch zaczęli dywagować nad wykupieniem go. W drużynie pragnął zostać też sam zainteresowany. - No, chciałbym! - rzucił krótko w jednym z wywiadów. I w poniedziałkową noc marzenia się ziściły. Inter przekazał, że wykupił Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wróci do Ekstraklasy? Żelazny: To jest pomysł samobójczy

Nicola Zalewski definitywnie pożegnał się z Romą. Fani reagują

Tym samym dobiegł końca pewien ważny etap w życiu Zalewskiego. Żegna się z Romą, w której spędził całą dotychczasową karierę seniorską. To dzięki niej wypłynął na szerokie wody i w niej został zauważony przez selekcjonerów reprezentacji Polski. Jak na ten transfer zareagowali sympatycy rzymskiego klubu? Głównie wypowiadali się w ciepłych słowach o Zalewskim, dziękując mu za lata wspólnej pracy, a szczególnie za tę cegiełkę, którą dołożył do triumfu w Lidze Konferencji Europy w sezonie 2021/22.

"Dzięki Tobie udało nam się wygrać Puchar po 14 latach. Wiecznie wdzięczny", "Jednak tej nocy w Tiranie całym sercem miałem nadzieję, że zabłyśniesz w naszych barwach. Ty i wielu innych z tej grupy. Ale takie jest życie, niestety. Powodzenia we wszystkim, chłopcze! Zawsze walczyłeś o swoją Romę i nigdy o tym nie zapomnisz. Nigdy", "Kontynuuj w ten sposób", "Dziękuję jeszcze raz", "Żegnaj", "Powodzenia Nicola!" - pisali internauci pod wpisem Romy o sprzedaży Zalewskiego. Oczywiście pojawiły się również mniej pozytywne komentarze fanów, deklarujących, że nie będą tęsknić za Polakiem. I to delikatnie mówiąc. Ci internauci byli jednak w mniejszości.

Zobacz też: Kulesza ogłasza ws. nowego selekcjonera. To już niemal pewne.

Zalewski ma szansę błysnąć

Zalewski przebywa obecnie w USA, gdzie wraz z Interem rywalizuje w Klubowych Mistrzostwach Świata. Wystąpił w dwóch spotkaniach, spędzając na murawie niespełna godzinę. To teraz dla niego niezwykle istotny czas. Musi pokazać się z jak najlepszej strony, by zdobyć zaufanie nowego szkoleniowca. To może zaowocować większą liczbą szans w kolejnym sezonie. Kto wie, może na dobre wejdzie do pierwszego składu.