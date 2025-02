Wszyscy przekazują dary dla WOŚP. Kowalczyk-Tekieli poszła o krok dalej

Minął już ponad rok odkąd 23 listopada 2023 roku w lawinie w szwajcarskich Alpach Berneńskich, zginął Kacper Tekieli. Justyna Kowalczyk-Tekieli przeżyła wówczas ogromną tragedię, którą sama nazywała "najgorszą rzeczą, jaka ją w życiu spotkała". Nasza wybitna biegaczka narciarska stara się jednak wieść tak normalne życie, jak tylko się da. Nadal jest mocno związana z narciarstwem i startuje nawet w zawodach, oczywiście już nie na poziomie profesjonalnym. Wychowuje też 3,5-letniego synka Hugo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o walkowerze dla Celticu: Wszyscy o tym wiedzieli! To nie wina Marty Ostrowskiej

Justyna Kowalczyk-Tekieli też wspiera WOŚP

Teraz dwukrotna mistrzyni olimpijska zaangażowała się w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Kowalczyk-Tekieli poinformowała poprzez Facebooka, że zlicytowane zostały dwa wystawione przez nią na aukcję przedmioty, czyli narty oraz kurtka, noszona przez nią podczas zimowych igrzysk w Soczi w 2014 roku. Narty wylicytowano w Schronisku Górskim PTTK im. Jana Pawła II na Polanie Chochołowskiej, zaś kurtkę online za 7500 złotych. - Dziękuję wspaniałym Darczyńcom, którzy wylicytowali rzeczy ode mnie. Mam nadzieję, że będą służyć - napisała mistrzyni.

Nasza mistrzyni nie jest sama

To jednak nie koniec zaangażowania ze strony naszej mistrzyni. Polka dodała, że bierze też udział w innych licytacjach. I to nie sama. - My z Hugonkiem jeszcze w wybranych licytacjach walczymy - poinformowała Kowalczyk-Tekieli. Dała tym samym jasno do zrozumienia, że jeśli chodzi o pomaganie innym, to w jej domu jest to praca zespołowa z synkiem Hugo. I są gotowi przeznaczyć własne pieniądze, by pomóc potrzebującym.

Tegoroczna edycja WOŚP miała już swój 33. Finał, a konkretnie w niedzielę 26 stycznia. Do tego dnia zebrano 178 531 625 zł, czyli niemalże 3 miliony więcej niż rok wcześniej na tym samym etapie. To nie koniec, bo wiele licytacji nadal trwa. Przedmioty na aukcje przekazywali m.in. Iga Świątek, Zbigniew Boniek oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, które zorganizowało cały zestaw rzeczy należący do naszych medalistów olimpijskich z Paryża.