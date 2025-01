Od razu to wylosowali! Hit nad hity! Oto pary play-off Ligi Mistrzów

Czy nowy format Ligi Mistrzów jest hitem? Każdy niech oceni sam, ale przyznać trzeba, że dzięki niemu w ostatniej kolejce fazy ligowej emocji było co niemiara. Kto awansuje bezpośrednio do 1/8 finału (Top 8)? Kto będzie musiał o to powalczyć w play-off? Do tego doszło wiele bardzo ciekawych rozstrzygnięć, jak choćby brak miejsca w czołowej ósemce dla Realu Madryt, Bayernu Monachium czy Manchesteru City (który był zagrożony wypadnięciem nawet z Top 24).

Nowy format zamieszał

Po wszystkim przyszedł czas na losowanie par w fazie play-off. Bazowało ono na miejscach, które poszczególne zespoły zajęły w fazie ligowej. Czyli drużyny z miejsc 9-10 były parowane z drużynami z lokat 23-24, 11-12 z 21-22 itd. aż do końca. Dodajmy też, że zespoły z miejsc 9-16 były rozstawione, czyli mecz rewanżowy zagrają u siebie. Co ważne, to losowanie NIE obejmowało 1/8 finału.

Ogromne szczęście Bayernu Monachium

Zdecydowanie najbardziej czekaliśmy na losowanie z udziałem Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli był pewien trafienia na Real Madryt lub Bayern Monachium. Ostatecznie czeka nas starcie angielsko-hiszpańskie Real - Manchester City. Zdecydowanie największy hit tej fazy. Ciekawie zapowiadają się też starcia Sportingu Lizbona z Borussią Dortmund czy Monaco z Benfiką. Trafiło się też bratobójcze starcie francusko-francuskie PSG - Brest. Pierwsze mecze fazy play-off odbędą się 11-12 lutego 2025 roku.

Pary play-off o awans do 1/8 finału: