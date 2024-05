Dla legendarnej polskiej biegaczki - Justyny Kowalczyk-Tekieli 17 maja 2023 roku na zawsze zapisze się jako jeden z najgorszych dni w życiu. To właśnie wówczas straciła swojego męża. Kacper Tekieli zginął tragicznie podczas zdobywania szczytu Jungfrau w Szwajcarii.

Kowalczyk wspomina zmarłego męża. "Był najlepszym"

Do tragicznego wydarzenia z życia Kowalczyk odnosiła się między innymi jej największa rywalka podczas kariery sportowej. To brutalne, że twoje życie nagle się tak zmienia i tracisz najdroższą rzecz, jaką masz: męża, ojca swojego dziecka. To naturalne, że powrót do normalności wymaga czasu. Byłam naprawdę zraniona, kiedy zobaczyłam, co się stało. Myślę zarówno o niej, jak i jej synu - przyznała Marit Bjoergen w rozmowie z NRK.

Kowalczyk po śmierci swojego męża musiała zmierzyć się z życiem, jakiego nie znała. "Rok 2023 zawierał najpiękniejsze chwile i najgorsze minuty, godziny, dni, miesiące mojego życia. Był przełomowy. Ogromne emocje, które towarzyszą utracie Najważniejszego Człowieka, zmieniają wszystko. Jestem dumna, bo walczę. 2024 trudniejszy być nie może, więc dobrze, że puka" - pisała w mediach społecznościowych pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Teraz, rok po tragedii, postanowiła wspomnieć swojego zmarłego męża. Emocjonalny wpis zamieściła na swoim Instagramie. - Rok temu, 17.05.2023, zginął mój Mąż Kacper. Filozof. Alpinista. Taternik. Siłacz. Buntownik. Wrażliwiec. Obrońca zwierząt. Apostata. Esteta. Koneser. Kot. Świat, jaki zastałam po Kacpra śmierci i pustka, której w żadnej mierze wypełnić nie potrafię, utwierdzają mnie w przekonaniu, że był najlepszym Człowiekiem, jakiego w życiu poznałam - napisała.

Kacper Tekieli by wielkim pasjonatem gór. Był nie tylko alpinistą z zamiłowania, ale też instruktorem z tytułem nadanym przez Polski Związek Alpinizmu. W tatrach przeszedł około 300 dróg wspinaczkowych. W 2020 roku poślubił Justynę Kowalczyk - jedną z najwybitniejszych polskich sportsmenek, dwukrotną mistrzynię olimpijską, dwukrotną mistrzynię świata, pięciokrotną medalistkę olimpijską, ośmiokrotną medalistkę mistrzostw świata, czterokrotną zdobywczynię Pucharu Świata oraz czterokrotną zwyciężczynię prestiżowego Tour de Ski. Kowalczyk karierę zakończyła w 2018 roku.

We wrześniu 2021 roku na świat przyszedł jedyny syn Justyny Kowalczyk-Tekieli i Kacpra Tekielego - Hugo.