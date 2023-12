Wpis Justyny Kowalczyk-Tekieli sprawia, że pęka serce. "Walczę"

Rok 2023 nie był łatwy dla Justyny Kowalczyk-Tekieli. 17 maja zginął jej mąż, Kacper Tekieli. Słynny alpinista i himalaista zamierzał zdobyć wszystkie alpejskie czterotysięczniki. Wszedł na szczyty Allalinhorn, Strayhorn i Rimpfishhorn, ale przy próbie dotarcia na Jungfrau zabrała go lawina. Osierocił synka, Hugo i pozostawił żonę. Mimo dramatu była biegaczka narciarska stara się funkcjonować tak, jak obiecała to mężowi. "Będziemy żyć, jak nauczył nas Kacper. Pełnią. Będziemy zwiedzać świat i zdobywać szczyty. Będziemy na każdą minutę zachłanni, jak On" - pisała w mediach społecznościowych. I choć od tragedii minęło już ponad pół roku, to Kowalczyk-Tekieli wciąż przeżywa śmierć męża, o czym świadczy jej najnowszy post.

Justyna Kowalczyk-Tekieli dodała wymowny wpis. Wspomniała o zmarłym partnerze

Była sportsmenka podsumowała dobiegający końca 2023 rok. Zrobiła to za pośrednictwem Facebooka. Dodała łamiący serce wpis, w którym ponownie wspomniała o mężu, przyznając, że ostatnie miesiące były najtrudniejsze w jej życiu.

"Rok 2023 zawierał najpiękniejsze chwile i najgorsze minuty, godziny, dni, miesiące mojego życia. Był przełomowy. Ogromne emocje, które towarzyszą utracie Najważniejszego Człowieka, zmieniają wszystko" - napisała Kowalczyk-Tekieli.

Mimo wszystko 40-latka z optymizmem spogląda w przyszłość. "Jestem dumna, bo walczę. 2024 trudniejszy być nie może, więc dobrze, że puka" - zakończyła. Była sportsmenka dołączyła do wpisu również wymowne zdjęcie. Znalazł się na nim Kacper Tekieli, spacerujący nad brzegiem morza i trzymający w rękach syna, Hugo.

Kowalczyk-Tekieli się nie poddaje i żyje tak, jak obiecała zmarłemu mężowi

Mąż byłej biegaczki narciarskiej był doświadczonym wspinaczem i instruktorem. Wędrował nie tylko po Alpach i Himalajach, ale też po polskich górach. W Tatrach przeszedł około 300 dróg wspinaczkowych. Z Justyną Kowalczyk wziął ślub pod koniec września 2020 roku. Po roku na świat przyszedł ich syn. Mimo tragedii z maja 2023 roku była sportsmenka stara się kultywować miłość do gór i często zabiera potomka na wyprawy.