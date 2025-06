Rywalka Świątek przekazała fatalne wieści tuż przed Wimbledonem

"Drogi tenisie, czas się pożegnać. Po 15 latach rywalizacji na najwyższym poziomie i ponad 25 latach poświęcania temu niemal każdej sekundy swojego życia, czuję, że jestem gotowa rozpocząć nowy rozdział" - poinformowała miesiąc temu Caroline Garcia (166. WTA), zapowiadając koniec tenisowej kariery po obecnym sezonie.

REKLAMA

Zobacz wideo

Caroline Garcia nie zagra w Wimbledonie. Wystąpi w US Open?

Francuzka ostatni raz na korcie była widziana w trakcie Roland Garros, gdzie w pierwszej rundzie przegrała 4:6, 4:6 z Bernardą Perą (84. WTA). Po tym Caroline Garcia ubiegała się o dziką kartę do głównej drabinki Wimbledonu. Nie otrzymała jej i w dniu startu kwalifikacji pań poinformowała, że nie zagra w tym roku na londyńskich kortach.

Zobacz też: Sceny na antenie Canal+. Świątek usłyszała pytanie i nie kryła oburzenia

"W tym roku nie zagram w Wimbledonie. Musiałam wycisnąć maksimum ze swojego ciała, żeby zagrać podczas ostatniego Roland Garros w domu. I nie żałuję ani sekundy" - podkreśliła Garcia. "Ale teraz czas wrócić do punktu wyjścia: pozwolić mojemu ciału naprawdę się zregenerować i wykonać dobry program treningowy. Choć boli mnie to, że nie mogę grać w sezonie trawiastym (gdzie odniosłam kilka ze swoich największych zwycięstw — 4 tytuły!), to wiem, że to właściwa decyzja" - dodała.

"Chcę być zdrowa na ostatni wysiłek na kortach twardych... i gotowa na kolejny wielki moment poza kortem: zaczynają się przygotowania do ślubu. Będę informować, gdzie będę grać następnym razem. Do zobaczenia wkrótce" - zakończyła tenisistka. Niewykluczone, że jej ostatnim turniejem będzie US Open.

W trakcie kariery Caroline Garcia wygrała 11 turniejów WTA, z czego jej największym triumfem było zwycięstwo w WTA Finals w Fort Worth w 2022 roku. W turniejach wielkoszlemowych najdalej dochodziła do półfinału US Open w 2022 roku i ćwierćfinału Roland Garros w 2017.

Tegoroczny Wimbledon będzie rozgrywany w dniach 30 czerwca - 13 lipca.