Nie ma odwrotu. Gwiazdor ogłosił decyzję ws. gry w Barcelonie

FC Barcelona pracuje nad transferem Nico Williamsa z Athleticu Bilbao. Kataloński klub już niedługo ma wpłacić klauzulę odstępnego w wysokości 58 mln euro, a wszystko wydaje się być w rękach zawodnika. Jego zamiary właśnie wyszły na jaw.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nico Williams podjął decyzję ws. transferu do FC Barcelony. "Athletic Bilbao już wie"

- Athletic już wie, że Williams chce grać dla Barcelony w przyszłym sezonie. Piłkarz już to zakomunikował. Athletic nie będzie stał na drodze młodemu zawodnikowi, po prostu chcą, żeby Barcelona zapłaciła jego klauzulę. (Baskijski - red.) klub liczy, że jeszcze go przekona, mimo że decyzja została już podjęta - powiedział dziennikarz Edu Velasco Jr w El Chiringuito (cytat za serwisem fcbarca.com).

Zatem szykuje się absolutnie hitowy transfer. W końcu Williams to wielka gwiazda hiszpańskiej piłki - z Athletikiem zdobył Puchar Króla w sezonie 2023/24, a jest też kluczowym graczem drużyny narodowej, z którą wygrał Euro 2024 i dopiero co wystąpił w finale Ligi Narodów (porażka po rzutach karnych z Portugalią).

Nico Williams w FC Barcelonie spotka kolegów z reprezentacji Hiszpanii. Ależ to będzie paka

W drużynie narodowej dobrze układa się współpraca 22-latka z Lamine'em Yamalem, Danim Olmo czy Pedrim. Teraz wszyscy spotkają się w klubie, co powinno przyspieszyć aklimatyzację skrzydłowego w nowym otoczeniu i pozwolić mu szybciej wejść na najwyższy poziom.

Zobacz też: Polacy zdecydowali! To on powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski

W Athleticu Bilbao Nico Williams występował od początku kariery. W 167 meczach zdobył 30 bramek i zanotował 31 asyst. Z kolei jego bilans w hiszpańskiej kadrze to 28 występów, sześć trafień oraz siedem asyst.