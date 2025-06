Chwalińska była faworytką meczu o Wimbledon. 152 minuty i koniec

Iga Świątek zajmuje ósme miejsce w rankingu WTA, Magdalena Fręch jest 25., zaś Magda Linette 27. Czwartą polską tenisistką, która marzy o tym żeby znaleźć się w czołowej setce rankingu jest Maja Chwalińska. 23-latka obecnie plasuje się na 126. pozycji i we wtorek po raz trzeci w tym roku wzięła udział w kwalifikacjach do wielkoszlemowego turnieju. Niestety, nie osiągnęła sukcesu.

Chwalińska nie zagra dalej. Trzy sety i koniec marzeń

Tenisistka urodzona w Dąbrowie Górniczej zmierzyła się z reprezentantką Cypru Ralucą Georgianą Serban - 28-letnią zawodniczką, która zajmuje dopiero 231. miejsce na światowych listach. Spotkanie rozegrano w ramach ćwierćfinału turnieju kwalifikacyjnego do Wimbledonu.

Pierwszy set znacznie lepiej rozpoczął się dla Polki, która najpierw wygrała gema przy swoim serwisie, a następnie przełamała rywalkę. Niestety, przy prowadzeniu 2:0 przegrała własne podanie i był to początek jej kłopotów w tej partii. W dziewiątym gemie po raz drugi w otwierającym secie dała się przełamać Cypryjce, która utrzymała nerwy na wodzy, wygrała seta 6:4 i objęła prowadzenie w meczu.

Drugi set bardzo długo był wyrównany. Doszło w nim tylko do jednego przełamania. Przy prowadzeniu 4:3 Chwalińskiej udało się wygrać gema przy podaniu rywalki. To był decydujący moment partii, dzięki któremu Polka wygrała ją 6:4 i doprowadziła do wyrównania.

O triumfie zdecydować miał trzeci set. Jego zdecydowanie lepiej rozpoczęła Serban. Wygrała pierwszego gema serwisowego, a także przełamała Polkę. Szybko w partii zrobiło się 3:0 dla Cypryjki. Ostatecznie udało się jej zachować koncentrację i doprowadzić spotkanie do szczęśliwego finału.

Chwalińska już po raz trzeci w tym roku wzięła udział w turnieju kwalifikacyjnym do wielkoszlemowego turnieju. We French Open pokonała Cindy Langlais, ale przegrała z Kają Juvan. Znacznie lepiej poszło jej w Australian Open. Wygrała kolejno z Dominiką Salkovą, Marie Benoit, Brendą Fruhvirtovą i dzięki temu znalazła się w głównej drabince. W pierwszej rundzie musiała jednak uznać wyższość Jule Niemeier, przegrywając gładko 0:6, 1:6.

Raluca Georgiana Serban 2:1 Maja Chwalińska (6:4, 4:6, 5:2)