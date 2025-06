Jest wyrok CAS ws. skandalu z Legią. Aż się wierzyć nie chce

Legia Warszawa w październiku 2023 r. przegrała wyjazdowy mecz z AZ Alkmaar (0:1) w fazie grupowej Ligi Konferencji. Tamto spotkanie zostało zapamiętane głównie ze względu to, co działo się po końcowym gwizdku. Doszło bowiem do starć służb z piłkarzami i działaczami Legii, nie oszczędzono nawet Dariusza Mioduskiego, prezesa i właściciela warszawian. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Legia Warszawa może być niepocieszona. AZ Alkmaar usłyszał werdykt ws. kary

UEFA nałożyła na Holendrów grzywnę w wysokości 40 tys. euro, jednak odwołali się oni do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Ten przychylił się do ich wniosku, anulując karę nałożoną przez europejską federację piłkarską.

"CAS, najwyższy organ prawny w świecie sportu orzekł wyjątkowo jasno w swoim werdykcie: AZ nie można obwiniać za nic. AZ miał uporządkowane przygotowania do meczu i wspólnie z policją i gminą podjął wszelkie środki ostrożności, aby zorganizować uporządkowany mecz" - czytamy na oficjalnej stronie klubu z Alkmaar.

Holendrzy przedstawili swoją, dość jednostronną wersję wydarzeń: "Przed meczem sektor gości został szturmowany przez polskich kibiców. Po meczu doszło do zamieszek w budynku głównym i wokół niego. Kiedy na polecenie władz lokalnych nikomu tymczasowo nie pozwolono wejść do budynku głównego ani z niego wyjść, na korytarzach wokół szatni drużyny gości wybuchły zamieszki. Za to aresztowano dwóch piłkarzy Legii (Josue i Radovana Pankova - red.), z których jeden został nawet skazany (Pankov - red.). CAS stwierdził również, że 'członkowie drużyny wyjazdowej aktywnie uczestniczyli w konfrontacjach z policją i personelem ochrony". Ani słowem nie wspomniano o szkodach, jakich doznali przedstawiciele Legii.

AZ Alkmaar skutecznie odwołał się od kary nałożonej przez UEFA. "Przekonany od samego początku"

"Orzeczenie to jest postrzegane jako potwierdzenie tego, o czym AZ był przekonany od samego początku" - tak kończy się oświadczenie holenderskiego klubu, który może triumfować, gdyż werdykt CAS jest ostatecznym.

Przypominając sobie skandaliczne obrazki z Alkmaar, aż trudno uwierzyć w ten werdykt. Pewnym pocieszeniem dla Legii Warszawa było to, że w rewanżu na własnym boisku (grudzień 2023 r.) pokonała AZ Alkmaar (2:0), czym przypieczętowała awans do 1/16 finału (tam przegrała 2:6 dwumecz z Molde).