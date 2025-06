Legia szykuje transferowy hit! Legenda światowego futbolu przemówiła

"Dla Legii cztery lata bez mistrzostwa są jak dla człowieka trzy miesiące bez wody" - mówił Edward Iordanescu podczas jednej z pierwszych rozmów z piłkarzami. Błyskawicznie fani mogli odnieść wrażenie, że do klubu przybył właściwy człowiek. Pojawia się jednak jedno pytanie: czy będzie miał odpowiednich zawodników, by odzyskać mistrzostwo Polski? Jak się okazuje, coraz bliżej jest transfer, o którym mówi się od dłuższego czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Błaszczykowski wzruszył młodego kibica. Przepiękne sceny. Mistrz

Nowe wieści ws. hitowego transferu Legii. Ojciec piłkarza zabrał głos

Chodzi o Ianisa Hagiego, syna legendarnego Gheorghe Hagiego. Przez ostatnie pięć sezonów był on piłkarzem Rangersów (z przerwami na wypożyczenia do Genku i Alaves), lecz jego kontrakt nie został przedłużony i można go pozyskać bez konieczności płacenia odstępnego. - Jestem świadomy tego, co mogę zrobić i że jeszcze nie osiągnąłem swojego maksymalnego potencjału. Chcę grać na najwyższym poziomie i robić postępy - przekazał sam zainteresowany.

Teraz głos ws. przyszłości piłkarza zabrał Gheorghe Hagi. - Sytuacja Ianisa jest prosta. Na tę chwilę to wolny zawodnik. Potrzebuje drużyny, w której będzie występował, a także trenera, który naprawdę będzie go chciał - powiedział w rozmowie z orangesport.ro, który przekazał, że 26-letni piłkarz ma obecnie kontuzję i nie mógł zagrać w spotkaniach reprezentacji Rumunii przeciwko Austrii oraz Cyprowi. Mimo to wydaje się, że transfer do Legii byłby perfekcyjnym ruchem.

Telewizja sport.ro podała nawet, że 26-latek miał odrzucić oferty z francuskiej Ligue 1 oraz od tureckich klubów. Wszystko wskazuje na to, że chce trafić do Legii, na co wpływ miała mieć osoba byłego selekcjonera reprezentacji Rumunii Edwarda Iordanescu.

- Nie wiem, czy Legia to dla Hagiego krok wstecz, ale czasami trzeba zrobić krok wstecz, aby nabrać rozpędu i ruszyć dalej. Ianis musi grać, to zawodnik, który wiele wycierpiał z powodu kontuzji. ??Potrzebuje klubu, który go wspiera i trenera, który za nim stoi (...) Fakt, że w Legii jest rumuński trener, jest tym, czego zawodnik potrzebuje i decydującym punktem w decyzji, którą podejmie - powiedział były reprezentant Rumunii Ciprian Marica.

Czasu do rozpoczęcia rozgrywek zostało niewiele. Legia rozegra pierwszy mecz w el. Ligi Europy z FK Aktobe już 10 lipca. Trzy dni później czeka ją finał Superpucharu Polski z Lechem Poznań, natomiast 20 lipca startuje sezon w ekstraklasie.