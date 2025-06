Nie do wiary, co zrobili Niemcy i Włosi! Oto wszyscy półfinaliści Euro U21

Reprezentacja Polski brała udział w mistrzostwach Europy do lat 21, ale odpadła z mistrzostw Europy po fazie grupowej. Zespół Adama Majewskiego przegrał 1:2 z Gruzją, 0:5 z Portugalią i 1:4 z Francją. Jedyne gole Biało-Czerwonych w całym turnieju strzelili Jakub Kałuziński oraz Ariel Mosór. Trzy dni po tym, jak zakończyła się faza grupowa Euro U-21, to rozpoczęły się ćwierćfinały. W gronie ośmiu najlepszych drużyn tego turnieju pozostała reprezentacja Niemiec, która wygrywała mistrzostwa Europy trzykrotnie.

Oto wszyscy półfinaliści mistrzostw Europy U-21. Dwie czerwone kartki w meczu Niemcy - Włochy

W ostatnim niedzielnym meczu w ćwierćfinale Euro U-21 Niemcy grali z Włochami. Po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. W 58. minucie Włosi prowadzili 1:0 po indywidualnej akcji Luki Koleosho. Skrzydłowy zszedł z lewej strony do środka, uderzył płasko sprzed pola karnego i pokonał Noaha Atubolu. Wydawało się, że ten wynik może się utrzymać do samego końca, co zwiastowałoby pewną niespodziankę.

Wtem w 68. minucie Niemcy mieli rzut rożny. Rocco Rietz dośrodkował piłkę w pole karne, a najlepiej w tej sytuacji odnalazł się Nick Woltemade, który wyskoczył najwyżej ze wszystkich, uderzył piłkę głową i doprowadził do remisu 1:1. Dwanaście minut później sytuacja Włochów się posypała, gdy Wilfried Gnonto zobaczył czerwoną kartkę za faul na Maxie Rosenfelderze.

Po czerwonej kartce Włosi wyraźnie cofnęli się do obrony, a Niemcy napierali ze swoimi atakami. W 87. minucie było już 2:1 dla Niemców. Woltemade przedłużył podanie w polu karnym Włochów i zagrał piłkę głową w kierunku dalszego słupka. Tam na nią czekał Nelson Weiper, który strzelił gola na 2:1. W samej końcówce czerwoną kartkę obejrzał jeszcze Mattia Zanotti, co zmniejszyło szanse Włochów. Ale nie do końca.

W szóstej minucie doliczonego czasu gry Włosi otrzymali rzut wolny za faul Erica Martela na jednym ze swoich graczy. Do piłki podszedł Giuseppe Ambrosino, który uderzył prosto w okienko i strzelił gola na 2:2. Przez większość dogrywki wydawało się, że mecz rozstrzygnie się w rzutach karnych. Ostatecznie awans Niemcom zapewnił Merlin Rohl, który uderzył sprzed pola karnego Włochów w kierunku bliższego słupka i pokonał Sebastiana Desplanchesa. Mecz zakończył się wynikiem 3:2.

Niemcy uzupełnili grono półfinalistów Euro U-21. Wcześniej swoje zadanie wykonała Anglia (3:1 z Hiszpanią), Holandia (1:0 z Portugalią) i Francja (3:2 z Danią).

Pary w półfinale Euro U-21:

Anglia - Holandia,

Francja - Niemcy.

Oba mecze półfinałowe odbędą się 25 czerwca. Trzy dni później będzie rozegrany finał mistrzostw Europy w Bratysławie.