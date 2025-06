Za granicą piszą o tym, co zrobiła Iga Świątek. "Ziemia się zatrzęsła"

W czwartej rundzie Rolanda Garrosa Iga Świątek zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Polka koszmarnie zaczęła to starcie i przegrała pierwszego seta 1:6. Udało jej się jednak kapitalnie odwrócić losy rywalizacji i finalnie wygrała dwa kolejne sety 6:3 i 7:5. Tym samym nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału. "Świątek włożyła wiele wysiłku w to, by zahamować rozpędzony pociąg. Genialne odrodzenie Igi" - czytamy w komentarzach ekspertów na portalu X.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Zagraniczne media komentują zwycięstwo Świątek. "Ziemia się zatrzęsła"

Szalony triumf Świątek bardzo szybko skomentowały zagraniczne media. Hiszpanie z portalu Punto de break zwrócili uwagę na to, jak wymagające było to starcie dla Polki. "Iga Świątek musiała wiele wycierpieć, aby móc odrobić straty w starciu z Jeleną Rybakiną, która walczyła niemal do ostatniego punktu. Polka zdołała ocalić twarz i utrzymać się na Roland Garros 2025, choć podczas meczu pojawiły się chwile zwątpienia" - czytamy. Dziennikarze dodali również, że Polka miejscami nie radziła sobie z frustracją.

W podobnym tonie napisało również "L'Equipe". "Ziemia się zatrzęsła, trzykrotna obrończyni tytułu zachwiała się, ale Iga Świątek nie upadła. Początkowo nie do poznania i na skraju załamania, polska zawodniczka zdołała odwrócić bardzo złą sytuację w niedzielne popołudnie" - napisali Francuzi. "Ależ to było trudne" - dodaje "Le Figaro".

Portal Tennisuptdodate z kolei wprost stwierdził, że Świątek "uratowała się przed katastrofą". "Mistrzyni trzech ostatnich edycji Rolanda Garrosa, Iga Świątek (WTA 5.), dokonała spektakularnego zwrotu akcji w pojedynku z Rybakiną" - napisał natomiast rumuński Eurosport.

Dzięki zwycięstwu z Rybakiną Świątek awansowała do ćwierćfinału. Tam zmierzy się z Eliną Switoliną. Spotkanie odbędzie się we wtorek.