Na tyle "Forbes" wycenił Igę Świątek! Lewandowska może pozazdrościć

Iga Świątek przygotowuje się aktualnie do gry na trawie. Nawierzchnia ta nigdy nie była przez nią lubiana. Nie szło jej tam za wybitnie nawet gdy była w najlepszej formie. Dlatego też trudno nie mieć pewnych obaw w sezonie, w którym idzie jej gorzej niż zwykle. Choć sport lubi paradoksy i może skoro na mączce poszło słabiej, niż można było oczekiwać, to na trawie wręcz przeciwnie będzie pozytywne zaskoczenie. Pierwszy test na turnieju w Bad Homburg. Polka zacznie go od II rundy i zagra z Laurą Siegemund lub zawodniczką z kwalifikacji.

Choć sportowo nie jest tak dobrze, jak było jeszcze rok temu, Świątek wciąż cieszy się ogromnym uznaniem w naszym kraju. Polka to nie tylko nasza najwybitniejsza tenisistka w historii (jedyna mistrzyni wielkoszlemowa), ale też ogromna marka. Świątek współpracuje z wieloma firmami jak np. Lego czy Rolex oraz nie boi się zabierać głosu w ważnych sprawach, jak zdrowie psychiczne lub wojna na Ukrainie. Wszystkie te aspekty pod uwagę wziął magazyn "Forbes Women", który we współpracy z Instytutem Monitorowania Mediów stworzył i opublikował swój coroczny ranking najcenniejszych kobiecych marek w Polsce.

Świątek bez niespodzianki zajęła w nim pierwsze miejsce, ale kwota, na jaką ją wyceniono, to absolutny kosmos w porównaniu do konkurentek. Na bazie m.in. rozpoznawalności, popularności w mediach, działalności globalnej oraz wpływu na debatę publiczną oszacowano, że marka Igi Świątek warta jest aktualnie kolosalne 2,1 miliarda złotych. Nasza tenisistka zanotowała zatem spory wzrost względem ubiegłego roku, gdy wyceniano ją na 1,7 miliarda złotych.

Tenisowe rządy zakłóca tylko jedna osoba

Dodajmy, że trzy z czterech pierwszych miejsc w zestawieniu zajęły tenisistki. Trzecia była Magda Linette, wyceniona na 284,6 mln złotych, zaś czwarta Magdalena Fręch (263,8 mln złotych). W tenisową "zabawę" wbiła się jedynie Anna Lewandowska, której markę oszacowano na wartość 288,5 mln złotych, co dało jej drugie miejsce. Różnica między pierwszą a drugą lokatą jest gigantyczna. Zresztą wystarczy prosta statystyka. By przebić wartość marki Świątek, należałoby dodać pozostałe osiem kobiet z Top 9. W najlepszej dziesiątce znalazły się też m.in. Julia Wieniawa-Narkiewicz, Julia Szeremeta czy Aleksandra Mirosław.

