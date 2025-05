Iga Świątek i Aryna Sabalenka przez wiele miesięcy rywalizowały o miano pierwszej rakiety świata. Przez 125 tygodni na czele była Polka, ale od października 2024 ten tytuł nieprzerwanie dzierży Białorusinka. Ba, nasza rodaczka spadła wyraźnie w rankingu WTA, bo na piąte miejsce i do głównej rywalki traci niemal pięć tysięcy punktów. Niewykluczone, że już wkrótce, a konkretnie podczas Roland Garros, panie będą miały okazję, by znów stanąć po przeciwnych stronach siatki i to wcześniej niż miało to miejsce zazwyczaj. Do pojedynku może dojść już w półfinale. Wszyscy czekają na to potencjalne starcie. Tym bardziej po słowach, jakie Sabalenka wypowiedziała pod adresem Świątek w jednym z ostatnich wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Aryna Sabalenka wskazała na Igę Świątek. I to dwukrotnie. Co za słowa

Białorusinka rozmawiała ze stacją TNT Sports. Podczas konwersacji zadano jej kilka konkretnych pytań, a w odpowiedzi Sabalenka miała wskazać, m.in. na konkretne rywalki. I już podczas pierwszej odpowiedzi padło nazwisko Świątek. "Kto jest najlepszą zawodniczką, przeciwko której grałaś?" - tak brzmiało pytanie. Sabalenka nie wahała się zbyt długo. - Grałam przeciwko Serenie [Williams, przyp. red.] raz, więc Serena i prawdopodobnie też Iga Świątek - ujawniła Sabalenka, a nagranie z tego momentu pojawiło się już na TikToku stacji telewizyjnej.

Ale to nie jedyny raz, kiedy podczas rozmowy Białorusinka wskazała na Świątek. Podobnie postąpiła przy pytaniu o najlepszy mecz, jaki zagrała w karierze. - To był pojedynek przeciwko Idze Świątek w Madrycie w ubiegłym roku - mówiła. Wówczas panie rozegrały bardzo zacięte spotkanie, podczas którego doszło do kilku zwrotów akcji, a zawodniczki pokazały tenis na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie z tej konfrontacji zwycięsko wyszła Świątek - 7:5, 4:6, 7:6(7).

Sabalenka i Świątek wkraczają do akcji na Roland Garros

Teraz przed Polką i Białorusinką Roland Garros. Nasza rodaczka będzie w nim bronić tytułu. Za Sabalenką już pierwsze spotkanie, w którym bez kłopotów rozprawiła się z Kamillą Rachimową. Dość powiedzieć, że oddała jej zaledwie jeden gem. W drugiej rundzie zagra z Jil Teichmann.

Zobacz też: Sensacja dnia w Roland Garros! Faworytka przegrała ze 188. rakietą świata.

Natomiast przed Świątek pierwsze spotkanie na francuskim kortach. Już w poniedziałek 26 maja zmierzy się z Rebeccą Sramkovą. Początek o godzinie 12:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.