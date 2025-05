Świątek widziała to na własne oczy. Niezwykłe sceny na Roland Garros

Iga Świątek ma jeszcze przed sobą pierwszy mecz na Roland Garros. W niedzielne popołudnie wzięła udział w treningu, a później pojawiła się na centralnym korcie im. Philippe'a Chatriera, gdzie odbyła się specjalna uroczystość. Na słynnym paryskim korcie pożegnano Rafaela Nadala. Legendarny Hiszpan zakończył karierę w zeszłym roku, ale organizatorzy Roland Garros chcieli dać mu możliwość pożegnania się z fanami na arenie, na której zaczęła się jego legenda. W Paryżu wygrał swój pierwszy i ostatni wielkoszlemowy turniej w karierze, odpowiednio w 2005 i 2022 r. Łącznie triumfował w RG aż 14 razy. Nikt nie dominował na kortach ziemnych w Paryżu jak Nadal.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Świątek pojawiła się pożegnaniu Nadala

Wśród osób, które zasiadły na trybunach, pojawili się m.in. Juan Carlos Ferrero i Carlos Alcaraz, czyli dwie hiszpańskie ikony tenisa, a także Iga Świątek, dla której Nadal był idolem i inspiracją. Polka rozwijała swój warsztat tenisowy w jego tenisowej akademii. Realizatorzy od razu zauważyli ją na trybunach.

Zdecydowanie Nadal był ważną postacią dla kariery polskiej tenisistki. Zdarzało im się też wspólnie trenować i grać w towarzyskich turniejach.

"Nikt nie chciał tego przegapić" - skomentowano na twitterowym koncie "The Tennis Letter".

- Naprawdę chcę to obejrzeć. Zobaczę, jak wygląda plan gier na poniedziałek. Na pewno będę płakać, więc musimy mądrze to rozegrać. Bardzo chciałabym tam być. Powinniśmy się wszyscy spotkać i uczcić Rafę i to, co zrobił dla naszego sportu. Jaką inspiracją był i nadal jest. To wiele dla mnie znaczy. Chciałabym tam być - mówiła Świątek na sobotniej konferencji prasowej.

Zobacz też: Hiszpanie przecierają oczy. Alcaraz "wyrzucony", jest decyzja Roland Garros

Sam Nadal też zachwycał się stylem gry Świątek, był pod wrażeniem jej osiągnięć w młodym wieku, wielokrotnie ją zachwalał.

Świątek opublikowała w sieci kilka zdjęć z pożegnania Nadala. "Twoje dziedzictwo będzie trwało wiecznie" - napisała w treści posta na Instagramie.

Cała ceremonia była poruszająca i wzruszająca. Nadal długo przemawiał do kibiców w językach angielskim i hiszpańskich Na korcie osobiście pojawili się jego najwięksi rywale i jednocześnie dobrzy przyjaciele, pozostali z wielkiej czwórki - Roger Federer, Novak Djoković i Andy Murray.

Hiszpan otrzymał także specjalne, pamiątkowe trofeum, by upamiętnić jego legendę. Na korcie pojawił się też specjalny ślad, by wyróżnić jego wszystkie 14 triumfów w Paryżu.

Iga Świątek wejdzie do gry na Roland Garros w poniedziałek. Jej rywalką będzie Słowaczka Rebecca Sramkova. Zmierzy się z nią w poniedziałek o godzinie 12:00.