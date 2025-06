Kasatkina zmieniła obywatelstwo, a teraz ogłasza. W Rosji tego nie zdzierżą

Daria Kasatkina jakiś czas temu ogłosiła, że będzie reprezentować barwy Australii w kobiecym tourze, za co była nazywana w Rosji "zdrajczynią". "Z przyjemnością informuję Was, że mój wniosek o stały pobyt został zaakceptowany przez australijski rząd. Australia to miejsce, które kocham, jest niesamowicie gościnne i czuję się w nim zupełnie jak w domu. (...) Z dumą ogłaszam, że od teraz w profesjonalnej karierze będę reprezentować moją nową ojczyznę - Australię" - informowała pod koniec marca 2025 roku.

Gwiazda tenisa ogłosiła zaręczyny

Tenisistka niemal od początku krytykowała inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę, ale głównym powodem, dla którego zdecydowała się podjąć taką decyzję, był stosunek jej ojczyzny do osób LGBTQ+. Przypomnijmy, tenisistka jest lesbijką, z czym nie za bardzo się kryła. - Jeśli chcę być sobą, jako lesbijka, musiałam zdecydować się na taki krok. I zrobiłam go, nareszcie. Australia to miejsce, w którym mam poczucie, że mogę być sobą. I naprawdę jestem wdzięczna, że mam taki właśnie przywilej, że mogę być częścią tego wspaniałego państwa - opowiadała na konferencji prasowej, którą opisywała Agnieszka Piskorz na łamach Sport.pl.

Teraz nadeszły kolejne wielkie wieści od Kasatkiny. Tenisistka ogłosiła zaręczyny z partnerką - byłą zawodową łyżwiarką Natalią Zabijako. Para nagrywa vlogi, na których pokazuje różne sytuacje z ich prywatnego życia, z turniejów WTA, a przede wszystkim łączące ich miłość i więź.

Kasatkina działa na rzecz społeczności LGBTQ+

Jak informuje serwis puntodebreak.com "Daria Kasatkina jest jedną z najbardziej aktywnych zawodniczek ostatnich lat, domagającą się wolności i normalizującą swoje członkostwo w społeczności LGBTQ+" - czytamy.

Aktualnie Daria Kasatkina plasuje się na 17. miejscu w rankingu WTA. Ostatni mecz rozegrała na French Open. Odpadła w 1/8 finału z Mirrą Andriejewą, przegrywając 0:2 (3:6, 5:7). Wcześniej wyeliminowała Paulę Badosę, Leolię Jeanjean i Katerinę Siniakovą.