Świat reaguje na to, co zrobiła Świątek po finale z Gauff. "Dotąd niespotykane"

Reprezentacja Polski po raz drugi z rzędu przegrała finał United Cup. Rok temu musieli uznać wyższość Niemców, a tym razem lepsi okazali się Amerykanie. Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych końcowy triumf zagwarantowali sobie już po pojedynkach singlowych. Coco Gauff pokonała 6:4, 6:4 Igę Świątek, natomiast Taylor Fritz okazał się lepszy w trzech setach od Huberta Hurkacza.

Świat reaguje na to, co zrobiła Świątek. "Lodowaty"

Porażki były emocjonalnie trudne dla polskich tenisistów. Iga Świątek wręcz zalała się łzami po powrocie do swojej drużyny, a w trakcie meczu wielokrotnie objawiała się u niej frustracja. Światowym mediom nie umknęło także zachowanie Świątek w momencie podziękowania rywalce za grę przy siatce. Było ono dość oschłe.

"Świątek pokonana przez Gauff. Oferuje niespotykany dotąd lodowaty uścisk dłoni. Polka nie do końca pogodziła się z tą porażką. W momencie tradycyjnego uścisku dłoni Iga nawet nie spojrzała na swoją przeciwniczkę, mimo że zwykle nie ma takiego nastawienia" - podkreśla portal welovetennis.com.

Postawa Igi Świątek została dostrzeżona także przez amerykański portal tennisworldusa.org. "Fani zauważyli dwie ciekawe rzeczy, które miały miejsce chwilę po zakończeniu meczu. Gauff celebrowała zwycięstwo, a Świątek podała jej dłoń, która wydawała się bardzo zimna" - czytamy. Amerykanka dopiero po raz trzeci w karierze pokonała Polkę.

Mogło wydawać się, że istnieje kość niezgody między zawodniczkami, ale wypowiedzi podczas ceremonii wręczenia nagród nie pozostawiają wątpliwości. - Chciałem podziękować drużynie, ponieważ jak widać na ławce, mieliśmy niesamowitą atmosferę. Ta impreza jest niezwykle wyczerpująca, to właśnie czyni ją tak wyjątkową i niesamowitą. Dziękuję za wsparcie od was. Dziękuję za to, że dajecie nam to mnóstwo energii. Gratulacje dla drużyny USA. Świetna robota - powiedziała Iga Świątek. - Chciałabym pogratulować drużynie Polski wspaniałego tygodnia. Jesteście naprawdę utalentowaną drużyną. Życzę wam wszystkiego najlepszego na Australian Open - odparła z kolei Gauff.