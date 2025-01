Oto co Gauff po finale United Cup powiedziała o Polakach

Stany Zjednoczone po raz drugi w historii triumfują w turnieju United Cup. Niestety drugi raz z rzędu wielkiego finału nie udało się wygrać reprezentacji Polski. Rok temu lepsi od nas okazali się Niemcy. Teraz Iga Świątek uległa 4:6, 4:6 Coco Gauff, a Hubert Hurkacz przegrał 4:6, 7:5, 6:6 (4) z Taylorem Fritzem. W związku z tym miksta już nawet nie rozgrywano. Od razu po meczu panów odbyła się uroczysta dekoracja, podczas której głos zabrała pogromczyni Igi Świątek - Coco Gauff.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Gauff doceniła Polaków. Tak mówiła po zwycięstwie. "Życzę wam..."

20-letnia Amerykanka została wybrana MVP całych zawodów. W trakcie zmagań w Australii nie oddała ani jednego seta. Starcie ze Świątek było dla niej najbardziej wymagające. Dlatego też od razu postanowiła zwrócić się do polskiej ekipy. - Chciałabym pogratulować drużynie Polski wspaniałego tygodnia. Jesteście naprawdę utalentowaną drużyną. Życzę wam wszystkiego najlepszego na Australian Open - powiedziała.

Występ Polaków mimo wszystko należy uznać za udany. Aż do niedzielnego finału ponieśliśmy zaledwie dwie porażki - Hubert Hurkacz w fazie grupowej uległ Casperowi Ruudowi i Tomasowi Machacowi. W pozostałych spotkaniach byliśmy górą. Jako drużyna pokonaliśmy kolejno Norwegię, Czechy, Wielką Brytanię i Kazachstan.

Polska znów bez trofeum. Świętowała Gauff i spółka. "Bawiłam się świetnie"

Po uprzejmościach w naszym kierunku Gauff przeszła do podziękowań dla swoich koleżanek i kolegów. - Chciałabym podziękować naszemu kapitanowi i całej mojej drużynie. Byliście najlepszym wsparciem, jakie kiedykolwiek otrzymałam. To mój pierwszy puchar United Cup. Bawiłam się świetnie. To dokładnie to, czego chciałam... po prostu dobrze się bawić na korcie - przyznała z radością.

Teraz Gauff i reszta amerykańskich tenisistów będzie przygotowywać się do Australian Open, które rusza już za tydzień. W poniedziałek startują zaś eliminacje. - Było dużo presji, ale sprawiliście, że było niesamowicie fajnie. Doceniam was i będę was wspierała przez resztę roku - zakończyła.