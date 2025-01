Sceny. Świątek nagle przerwała wywiad. "Dlaczego się ze mnie śmiejesz?"

Hubert Hurkacz mimo ambitnej postawy nie uratował polskiej ekipy przed porażką w finale United Cup. W dramatycznych okolicznościach przegrał z Taylorem Fritzem 4:6, 7:5, 6:7 (4) i tym samym zadecydował o końcowym rozstrzygnięciu. Podobnie jak przed rokiem z Niemcami, tak teraz Polacy przegrali w decydującym starciu z ekipą USA i muszą zadowolić się drugim miejscem.

Zaraz po zakończeniu meczu Hurkacza z Fritzem wszyscy członkowie naszej drużyny otrzymali pamiątkowe medale. Jako pierwszy głos zabrał kapitan Mateusz Terczyński. - Gratulacje dla drużyny USA. Byliście troszkę lepsi. Dziękuję wszystkim polskim fanom, którzy byli liczni. Dziękuję mojej drużynie, jestem bardzo dumny i chcę powiedzieć, że jesteście wspaniałymi ludźmi. Dziękuję za cały ten tydzień i będziemy próbować w przyszłym roku - mówił na gorąco na korcie.

Do mikrofonu podeszła też Iga Świątek, która przegrała 4:6, 4:6 z Coco Gauff. - To była wielka przyjemność. Atmosfera tu była niesamowita. Dziękuję organizatorom, sponsorom i wszystkim za wsparcie - mówiła i nagle niespodziewanie przerwała. - Dlaczego się ze mnie śmiejesz? - pytała, spoglądając na Maję Chwalińską. - Ona śmieje się ze mnie cały tydzień. Ok, przepraszam - wyjaśniła po chwili.

Świątek króciutko do Amerykanów. Jasny cel

Wtedy wróciła do podziękowań. - Chciałem podziękować drużynie, ponieważ jak widać na ławce, mieliśmy niesamowitą atmosferę. Ta impreza jest niezwykle wyczerpująca, to właśnie czyni ją tak wyjątkową i niesamowitą. Dziękuję za wsparcie od was. Dziękuję za to, że dajecie nam to mnóstwo energii. Gratulacje dla drużyny USA. Świetna robota. Drugi raz wygrywacie z nami (po raz pierwszy dwa lata temu w półfinale - przyp. red.). Mam nadzieję, że ostatni. Damy z siebie wszystko. Jesteście niesamowitymi sportowcami - zakończyła.

Na koniec krótko przemówił Hubert Hurkacz. - Najpierw chciałem wam pogratulować. Świetna gra, to było naprawdę niesamowite, więc gratulacje. Oczywiście chciałem wygrać decydujący mecz, ale Taylor rozegrał wspaniały mecz. Brawo dla niego. Dziękuje całej mojej drużynie, wszystkim na ławce - Ali, Mai, Kamilowi i Jankowi oraz całemu sztabowi - wymieniał.