Rybakina "atakuje" po meczu ze Świątek. Znalazła powód porażki

Polacy drugi raz z rzędu zajęli drugie miejsce w United Cup. W finale Iga Świątek nie sprostała Coco Gauff, a Hubert Hurkacz mimo ambitnej postawy przegrał po tie-breaku z Taylorem Fritzem. Tym samym tytuł trafił do Amerykanów. Wciąż jednak głośno jest o tym, co wydarzyło się w sobotnim półfinale. Po tym, jak Polacy ograli 3:0 Kazachstan, kamyczek do ogródka organizatorom wrzuciła Jelena Rybakina.

To dlatego Rybakina przegrała ze Świątek. Znalazła powód

Szósta rakieta świata prowadziła już ze Świątek 5:3, ale ostatecznie uległa w pierwszym secie po tie-breaku, a potem przegrała do czterech. W ten sposób przesądziła o odpadnięciu całej drużyny, bo wcześniej jej kolega Aleksandr Szewczenko dał się ograć Hubertowi Hurkaczowi. Podczas konferencji prasowej wskazała, co było jej największym problemem. - Trudno było mi się przemieszczać po korcie, bo zaraz po długich rajdach czułam, że jestem bardzo zmęczona fizycznie, ale dawałam z siebie wszystko - wyznała cytowana przez Sportskeeda.com.

Od razu wskazała też powód zmęczenia. A była nim... długa podróż. - Oczywiście, że niełatwo jest latać. To było cztery i pół - pięć godzin lotu, a potem masz tylko półtora dnia, żeby się przygotować - tłumaczyła. Pretensje wcale nie są wyssane z palca. Drużyna z Kazachstanu była bowiem w zupełnie innej sytuacji niż polska. Wszystko przez format imprezy.

Rybakina domaga się zmian w United Cup. "Byłoby to o wiele lepsze"

United Cup gości w dwóch miastach - Sydney i Perth. Polacy od początku do końca imprezy przebywali w tym pierwszym. Kazachowie fazę grupową i ćwierćfinał rozegrali w Perth, a na półfinał musieli się przenieść do Sydney. Problem w tym, że obie miejscowości położone są na przeciwległych krańcach Australii i dzieli je ponad 3 tys. kilometrów. Lot między nimi trwa zaś ponad cztery godziny.

Rybakina nie chce traktować tego jako wymówkę, ale dała jasny sygnał, że organizatorzy powinni przemyśleć zmianę formatu. - Oczywiście, że to nie wystarczy. Inne drużyny mają to samo. Ale zgadzam się, że idealnie byłoby, gdybyśmy grali wszyscy w jednym miejscu, byłoby to o wiele lepsze dla wszystkich - zakończyła.