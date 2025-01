Sabalenka po finale dostała pytanie o Świątek. Od razu ucięła temat

Nie bez problemów, ale Aryna Sabalenka (1. WTA) wygrała już pierwszy turniej w 2025 roku. Białorusinka w finale zawodów WTA 500 w Brisbane wygrała 4:6, 6:3, 6:2 z Poliną Kudiermietową (107. WTA). Tym samo udało jej się to, co nie udało przed rokiem. Wtedy w finale w Brisbanne przegrała 0:6, 3:6 z Jeleną Rybakiną (6. WTA).

Aryna Sabalenka chce dogonić Igę Świątek? "Skupiam się na sobie"

Po wygranej w Brisbane Aryna Sabalenka pojawiła się na konferencji prasowej, gdzie została zapytana o rywalizację z Igą Świątek (2. WTA). Dziennikarz nawiązał do tego, że Polka ma pięć tytułów wielkoszlemowych, a Białorusinka trzy. Spytał, czy Sabalenka chce zrównać się liczbą wygranych turniejów Wielkiego Szlema ze Świątek oraz udowodnić, że jest najlepszą zawodniczką obecnej generacji.

- Uwielbiam sposób, w jaki nawzajem się motywujemy. Nie myślę o niej, o jej liczbie tytułów Wielkiego Szlema. Bardziej skupiam się na sobie. Po prostu staram się popychać siebie do granic możliwości i zobaczyć, jak daleko mogę dojść w tym sporcie. Pod koniec mojej kariery chcę spojrzeć wstecz i być z siebie dumna. Porozmawiamy o tym pod koniec mojej kariery - powiedziała Sabalenka.

W momencie gdy Aryna Sabalenka triumfowała w Brisbane, to Iga Świątek grała w finale drużynowego United Cup z Coco Gauff (3. WTA). Niestety Polka przegrała 4:6, 4:6. Jak po tych meczach wygląda ranking WTA? Aryna Sabalenka ma na koncie 9591 punktów i jej przewaga nad Igą Świątek wzrosła do 1556 "oczek". Z kolei Iga Świątek ma obecnie 8035 punktów i jej przewaga nad trzecią Gouff stopniała do 1380 punktów.

Kolejne przetasowania w rankingu są możliwe i najpewniej zajdą przy okazji Australian Open, który to turniej będzie rozgrywany w dniach 12-26 stycznia.