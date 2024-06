Za granicą piszą o tym, co Iga Świątek zrobiła w półfinale Roland Garros

Iga Świątek (1. WTA) świetnie prezentuje się na Rolandzie Garrosie. Polka ostatnio rozbiła 6:0, 6:2 Marketę Vondrousovą (6. WTA). W półfinale czekało ją starcie z Coco Gauff (3. WTA). I znów pokazała się z bardzo dobrej strony. W nieco ponad półtorej godziny wygrała 6:2, 6:4 i awansowała do finału. O jej sukcesie rozpisywały się media na całym świecie.

Zagraniczne media komentują triumf Świątek. "Największy koszmar Gauff"

"Iga Świątek po udanym meczu zwyciężyła 6:2, 6:4, kontrolowała grę, pokonując Gauff, której brakowało konsekwencji" - zauważono we francuskim "L'Equipe". Hiszpanie z Puntodebreak z kolei zwrócili uwagę, jak wielkie problemy ma Gauff ze Świątek. "Rewelacyjna Iga Świątek zagra o panowanie w Paryżu. Numer jeden po raz kolejny wcielił się w rolę genialnej zawodniczki i stał się największym koszmarem Gauff" - czytamy. "Wynik ponownie pokazał przepaść między nimi, gdy tylko stają naprzeciw siebie" - skomentowało za to brytyjskie BBC.

"To zdecydowanie jej najlepszy występ w bezpośrednich meczach na poziomie WTA. Dla porównania Polka siedmiokrotnie pokonała Arynę Sabalenkę" - napisali z kolei Rosjanie ze SportExpress.ru, którzy podkreślili świetny występ Świątek. W podobnym tonie napisano we włoskim Eurosporcie. "Iga króluje w Paryżu. Polka popisała się ostrymi zagraniami, przez które Gauff uderzała słabo bekhendem" - czytamy.

Z kolei francuski Eurosport porażkę Amerykanki opisywał ze współczuciem. "Tym razem nie było 6:0, ale to i tak nokaut. Iga Światek zmiotła biedną Coco Gauff w półfinale Rolanda Garrosa i weszła do finału w Paryżu po raz czwarty w karierze" - czytamy. Nie zabrakło też słów uznania dla Polki. "Podobnie jak Rafael Nadal Iga Świątek jest teraz zawodniczką, który może pokonać na mączce każdego. Jest na wyjątkowym poziomie, a do tego poprawia się runda po rundzie, niezależnie od tego, z kim gra" - dodano.

Niektórzy dziennikarze natomiast zwrócili uwagę na słabą grę Amerykanki. "Gauff popełniła aż 39 niewymuszonych błędów, które okazały się decydujące" - czytamy w Sky Sports. Z kolei niemieckie media odnotowały, że Świątek wyrównała osiągnięcie słynnej Steffi Graf. "Świątek wygrała 20. mecz z rzędu na francuskim turnieju, zrównując się z ikoną niemieckiego tenisa Steffi Graf (1987-1989). Do rekordu Amerykanki Chris Evert Polce brakuje jeszcze dziewięciu zwycięstw" - czytamy we "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

W finale Iga Świątek zmierzy się z Jasmine Paolini (15. WTA) lub Mirrą Andriejewą (38. WTA). Decydujące o tytule starcie zaplanowane jest na sobotę i odbędzie się na korcie Philippe'a Chatrier. Polka stanie przed szansą na czwarte zwycięstwo w tym wielkoszlemowym turnieju.