Aż zawrzało w sieci po wygranej Świątek z Gauff. Eksperci mówią tylko o jednym

Iga Świątek (1. WTA) jest nie do zatrzymania na Rolandzie Garrosie. Polka w półfinale zmierzyła się z Coco Gauff (3. WTA). I po raz kolejny nie dała rywalce większych szans. Finalnie bez problemów wygrała 6:2, 6:4 i tym samym stanie przed ogromną szansą na obronę zeszłorocznego tytułu.

Dziennikarze reagują na kolejne zwycięstwo Świątek

Po meczu występ Świątek podsumowali dziennikarze i eksperci. "Iga Świątek - Coco Gauff 6:2, 6:4 i mamy finał Rolanda Garrosa "Iga! Iga! Iga! Iga!" - skandują trybuny Court Philippe-Chatrier. Piękna chwila!" - stwierdził Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Iga Świątek znów pokazała, że gra u siebie. 4.finał Rolanda Garrosa , w tym 3.z rzędu - tu nie ma przypadku. A Coco Gauff - trochę jak w poprzednich meczach z Polką w Paryżu, trochę jak niedawno w Rzymie. Bilans w meczach z Igą zaś coraz bardziej bezlitosny" - dodała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"4 finał Igi Świątek w Rolandzie Garrosie stał się faktem. Jest moc" - napisał Dawid Celt.

"Pozostaje tylko zacytować konferencję z Madison Keys w Strasbourgu: - Jak się gra przeciwko Idze Świątek? - "It sucks… It really sucks." Myślę, że Coco approves" - dodał Żelisław Żyżyński z Canal + Sport.

"Nie było niespodzianki w pierwszym półfinale. Iga Świątek wygrała z Coco Gauff 6:2, 6:4 i zagra o czwarty tytuł na kortach Rolanda Garrosa Można powiedzieć, że rywalizację Igi z Coco sponsoruje cyfra 1. H2H to na ten moment 11-1 dla Polki" - napisał Rafał Smoliński.

Krytycznie o Gauff napisał Maciej Łuczak z portalu Meczyki.pl. "Niesamowicie musi Iga Świątek siedzieć w głowie Coco Gauff. Przecież poziom Amerykanki był dziś tak spoza TOP 30 WTA, a może i dużo gorzej. Iga z poziomem 5/10 w miarę spokojnie dojechała sobie do finału" - czytamy.

"Nie jest to wprawdzie nas problem, bo Iga Świątek prowadzi 6:2, 1:2, ale poziom trochę nieprzystający do półfinału wielkiego szlema" - stwierdził Adam Romer z magazynu Tenisklub.