Ten sezon zdecydowanie nie należy do Igi Świątek. Polka od ponad roku nie zdobyła tytułu, a w tym roku nawet nie dotarła do finału. Jej wyniki satysfakcjonowałyby większość tenisistek, ale nie raszyniankę, która wygrała do tej pory pięć Wielkich Szlemów. To, co się dzieje z 23-latką, jest komentowane na całym świecie. Niestety pojawia się więcej krytyki, co na pewno jej nie pomaga.

Były trener Sereny Williams uderza w kobiecy tour

Teraz głos nt. kondycji kobiecego tenisa w serwisie tennisuptodate.com zabrał Patrick Mouratoglu - były trener Sereny Williams. Francuz wypowiedział dość kontrowersyjne słowa, że w żeńskim tenisie "brakuje prawdziwych supergwiazd". Wskazał jeden wyjątek - Coco Gauff. "Jest prawdziwa różnica między byciem topową zawodniczką grającą w niesamowity tenis a byciem gwiazdą. Wyjaśniłem, że obecnie w kobiecym tenisie nie ma wystarczająco dużo super gwiazd. Myślę, że obecnie w kobiecym tenisie jest jedna supergwiazda, a jest nią Coco Gauff. Jej aura jest potężniejsza niż u kogokolwiek innego" - stwierdził.

"Nie mam na myśli, że w przyszłości ich nie będzie. Powiedziałem, że w kobiecym tenisie były wielkie supergwiazdy. Myślę o Serenie, Venus, Szarapowej" - dodał.

Mouratoglu: Iga Świątek nie jest supergwiazdą

Te słowa uderzają w m.in. Arynę Sabalenkę czy Igę Świątek, która w ostatnich latach zdominowała kobiecy tour. Jakby tego było mało "Francuz odmówił nazwania pięciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema supergwiazdą tenisa, zamiast tego określając ją czołową zawodniczką" - przytacza serwis.

Ponadto wytłumaczył, że supergwiazdy zapełniają stadiony, a Serena Williams, Roger Federer, czy Rafael Nadal są dobrze znani nawet zwykłym fanom tenisa. "Taka jest różnica między świetnym graczem a gwiazdą!" - napisał na Instagramie.