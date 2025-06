Mentzen nie ma litości. "Probierz z głowy, teraz..."

Michał Probierz po przegranym meczu z Finlandią początkowo wykluczał chęć dobrowolnego odejścia z piłkarskiej kadry, ale ostatecznie zmienił zdanie. W czwartek rano PZPN opublikował jego oświadczenie, w którym padły słowa: - Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - przekazał Probierz.

Sławomir Mentzen wypowiedział się o Michale Probierzu

Na tę informację nieobojętny pozostał Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji już parę dni temu odnosił się do sytuacji w reprezentacji Polski, pisząc na X: "Jeżeli na rympał udało się przejąć TVP, to może by tak też z PZPN spróbować?". Teraz natomiast na profilu 38-letniego polityka możemy przeczytać: "Probierz z głowy, teraz jeszcze Tusk!"

Ta wypowiedź niedawnego kandydata na urząd prezydenta Polski padła w nieprzypadkowym czasie. Wczoraj rząd Donalda Tuska otrzymał wotum zaufania, ale jak widać opozycja dalej domaga się dymisji aktualnego premiera. W tym przypadku łącząc to z tematem piłki nożnej.

Michał Probierz pracę w reprezentacji Polski rozpoczął we wrześniu 2023 roku. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni wystąpili na mistrzostwach Europy w Niemczech. Jako selekcjoner 52-latek odniósł z kadrą 9 zwycięstw w 21 meczach. W przeszłości pracował też m.in. jako szkoleniowiec Jagielloni Białystok.