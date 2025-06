Glik przemówił ws. Lewandowskiego! "Jakby ktoś do niego ruszył..."

Michał Probierz zrezygnował w czwartek 12 czerwca z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Złośliwi powiedzą, że zostanie zapamiętany głównie z tego, że odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu. Wokół całej tej sytuacji wybuchła ogromna afera, która zakończyła się informacją od 36-latka, że nie zagra w kadrze, dopóki prowadzi ją Probierz.

Wpis Glika nt. Lewandowskiego rozpalił internet

Po decyzji o odebraniu opaski kapitańskiej Lewandowskiemu pojawiło się sporo zaskakujących reakcji. Najwięcej szumu zrobiły te Kamila Glika i Kamila Grosickiego. Skrzydłowy Pogoni Szczecin napisał krótko: "dzieje się" i dorzucił kilka emotek (ogień, zdziwiona twarz i flaga Polski). Z kolei defensor poszedł o krok dalej i napisał wprost: "Brawo".

W wywiadzie ze Zbigniewem Bońkiem na Kanale Sportowym prowadzący program Mateusz Borek zdradził, że rozmawiał z Kamilem Glikiem m.in. na temat tego wpisu. - Wczoraj rozmawiałem chwilę z Kamilem Glikiem. Jego wpis wywołał w Polsce poruszenie, natomiast Kamil zawsze był emocjonalny. Prawda jest taka, że możemy się dziś czarować, ale nawet w reprezentacji Nawałki, którą się stawia za wzór, wiadomo było, że nie wszyscy się kochają i nie wszyscy siedzą w tym samym pokoju przy jednym stoliku - zaczął.

- Natomiast Glik powiedział też takie zdanie: "czasem mogło mi być nie po drodze z Robertem, ale jakby ktoś do niego ruszył na boisku, to byłem pierwszy, żeby się zameldować przeciwnikowi". Nie chodzi o to, by się kochać w każdej sytuacji poza boiskiem, ale jak przychodzi do meczu i mamy wspólny cel, to w odpowiednim momencie jest ta jedność - dodał.

Zbigniew Boniek: To jest absolutnie normalne

Na to zareagował Zbigniew Boniek, którego zdaniem: "najważniejsze jest to, że mamy jeden cel, szanujemy się wszyscy, jak wychodzimy na boisko, jesteśmy jedną wielką rodziną, jeden musi umrzeć za drugiego na boisku" - wyznał. - Poza boiskiem musimy się szanować - dodał.

- Nikt nie wmawiał Glikowi, że zamiast siedzieć z Grosickim, musi siedzieć z Lewandowskim. Były mini grupy i to jest absolutnie normalne - zakończył były prezes PZPN.