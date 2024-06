Co za widok! Tak wygląda ranking WTA po awansie Świątek do finału Roland Garros

Iga Świątek (1. WTA) jest już w finale trwającego Roland Garros. W półfinałowym starciu pokonała zajmującą do tej pory trzecie miejsce w światowym rankingu Amerykankę Coco Gauff. W całym meczu straciła zaledwie sześć gemów i jest o krok od czwartego zwycięstwa w wielkoszlemowym turnieju rozgrywanym w stolicy Francji.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Oto ranking po meczu Świątek. Przewaga rośnie

- Kluczowy okazał się dziewiąty gem, w którym rozegrano 15 punktów. Tam Świątek miała dwie piłki meczowe, ale Gauff zdołała je obronić. W pewnym momencie kibice zaczęli głośniej krzyczeć, co nie spodobało się Idze. Gdy Polka zaczęła ich upominać, to po chwili doczekała się gwizdów na korcie centralnym. Ostatecznie Świątek wywalczyła awans do finału przy własnym serwisie, wygrywając 6:2, 6:4 - tak półfinałowy triumf opisywał dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Gauff mimo odpadnięcia z turnieju na etapie półfinału może być zadowolona. W Paryżu zarobiła 350 punktów, a Aryna Sabalenka tyle samo punktów straciła. To oznacza, że Amerykanka w najnowszym rankingu wyprzedzi Białorusinkę i będzie wiceliderką.

W najlepszym dla siebie przypadku do Świątek tracić będzie blisko... trzy tysiące punktów. Wszystko zależy teraz od raszynianki. W przypadku obrony tytułu na kortach Rolanda Garrosa osiągnie 11695 punktów i powiększy przewagę nad pozostałymi zawodniczkami. Ta już jest gigantyczna i oznacza, że minimum do końca Wimbledonu Polka ma zagwarantowane prowadzenie w światowym rankingu.

Ranking WTA Live (stan: 6 czerwca)

Iga Świątek 10995 pkt Coco Gauff 7988 pkt Aryna Sabalenka 7788 pkt Jelena Rybakina 5973 pkt Marketa Vondrousova 4503 pkt Jessica Pegula 4420 pkt Qinwen Zheng 4005 pkt Maria Sakkari 3980 pkt Ons Jabeur 3748 pkt Jasmine Paolini 3543 pkt

W finale Igę Świątek czeka starcie ze zwyciężczynią pojedynku Jasmine Paolini (15. WTA) i Mirry Andriejewej (38. WTA).