Hajto nie wytrzymał. Tak skomentował rezygnację Probierza

- Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - przyznał Michał Probierz w oświadczeniu opublikowanym w czwartek rano na profilach PZPN. - (...) Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie - podsumował.

Tomasz Hajto komentuje dymisję Probierza. "To już wtedy było niepoważne"

Trudno zaprzeczyć, że kadencja Probierza to jeden wielki niewypał. Tak naprawdę jednym sukcesem był obroniony rzut karny przez Wojciecha Szczęsnego w finale baraży z Walią, który dał nam awans na Euro 2024. Poza tym o punkty wygrywaliśmy tylko z takimi rywalami jak m.in. Estonia czy Malta. Były reprezentant Polski Tomasz Hajto już na samym początku czuł, że zatrudnienie Probierza to był zły ruch.

- Gdybym był prezesem i zatrudniłbym Michała Probierza, a on by złośliwie podał skład na Euro 2024 na polu golfowym, to bym go po godzinie zwolnił. To już wtedy było niepoważne - wyznał na antenie Prawdy Futbolu. - Zawsze mówiłem, że nad trenerem powinien być zatrudniony dyrektor sportowy, który w takich sytuacjach reaguje - uzupełnił. 52-latek wskazał, że największym problemem trenera była komunikacja.

- Wiadomo, że jak masz Grabarę, co ma takie ego, Casha czy największą gwiazdę Roberta Lewandowskiego, to musisz umieć się z nimi dogadać. Ja z każdym bym się dogadał dla dobra reprezentacji - zadeklarował. I nagle przywołał konflikt Probierza z zawodnikiem FC Barcelony. Jego zdaniem decyzja selekcjonera o odebraniu mu opaski kapitańskiej była kompletnie nietrafiona.

- My w tej narracji złapaliśmy taką nienawiść, że nawet nie wzięliśmy pod uwagę, że Roberta i tak by nie było w tych dwóch meczach, on z nich zrezygnował. Reprezentacja musiała sobie radzić bez niego, więc po co podejmować takie decyzje, skoro jego i tak nie ma - wyjaśnił. - Lewandowskiemu awantura mu nie była potrzebna - dodał.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne mecze el. MŚ 2026 już we wrześniu. Najpierw zagramy na wyjeździe z Holandią, a następnie u siebie z Finlandią.