Szczere wyznanie Świątek po półfinale Roland Garros. "Wtedy coś się zmieniło"

Iga Świątek zrobiła to! Polka odniosła kolejne wspaniałe zwycięstwo i powalczy o trzecie z rzędu i czwarte w karierze zwycięstwo w Rolandzie Garrosie. Po szybkich, pewnych wygranych nad Anastazją Potapową (41. WTA) i Marketą Vondrousovą (6. WTA) teraz nie dała szans trzeciej na światowych listach Amerykance Coco Gauff.

Świątek znów nie dała szans Gauff. "Widać, że robi postępy"

23-latka znakomicie rozpoczęła czwartkowe spotkanie. Od razu przełamała rywalkę, a przy własnym podaniu obroniła breakpointa. Konsekwentnie broniła przewagi swojego serwisu, aż w końcu przy stanie 3:1 raz jeszcze przełamała. Seta zakończyła wynikiem 6:2. W drugiej partii Świątek znalazła się już w lekkich tarapatach. Oddała własny gem serwisowy i przegrywała już 1:3. Na szczęście szybko odrobiła straty. Wygrała cztery gemy z rzędu i niewiele brakowało, by zakończyła mecz 6:3. Gauff obroniła jednak dwie piłki meczowe i utrzymała serwis. Przy własnym podaniu była już bezwzględna i ostatecznie wygrała 6:2, 6:4.

Po wszystkim nasza tenisistka oceniła swój wsytęp w pomeczowym wywiadzie na korcie. - Bardzo intensywny, szczególnie drugi set, kiedy kilka razy się przełamywałyśmy, ale starałam się być konsekwentna w mojej taktyce i nie tracić koncentracji - powiedziała. Dostała także pytanie o dzisiejszą rywalkę, z którą wygrała po raz 11. w karierze. - Widać, że robi postępy. Pokazują to też wyniki z ostatnich miesięcy, US Open wygrane w zeszłym roku, więc na pewno robi postęp. W tym wieku cały czas się rozwija i myślę, że przed nami jeszcze dużo intensywnych, wyrównanych spotkań - dodała.

Świątek już była pod ścianą. "Wiedziałam, że dobrą grą mogę to odwrócić"

Prowadzący wywiad Mats Wilander wrócił także do meczu drugiej rundy z Naomi Osaką. Spytał, czy czuje, że od tamtego czasu jej gra się zmieniła. -Tak faktycznie, wtedy coś się zmieniło. Przyzwyczaiłam się do nawierzchni, do kortu. Te pierwsze mecze turnieju nigdy nie są łatwe. Poprawiła się też pogoda, a ta sprzyja mojej grze - tłumaczyła. Na koniec dostała pytanie, jak spędzi ostatni dzień przed finałem i jak robiła to w poprzednich latach. - Kiedy pierwszy raz tu wygrywałam, panował Covid, więc siedziałam w hotelu. Teraz staram się trochę mieszać, wychodzić do ludzi, ale nie wpadać w rutynę. Mimo wszystko staram się pozostać w swojej bańce i znaleźć odpowiedni balans - wyjawiła.

Świątek wypowiedziała się także w rozmowie dla polskiego Eurosportu. - Cieszę się, że byłam konsekwentna i trzymałam się swojej taktyki, niezależnie, co się działo, że mnie przełamała na początku drugiego seta. Wiedziałam, że dobrą grą mogę odwrócić to wszystko i cieszę się, że byłam solidna - podsumowała. Pytana była także o dwie niewykorzystane piłki meczowe, czy nie chciała szybciej skończyć spotkania.

- Starałam się o tym nie myśleć i grać taki sam tenis, który doprowadził mnie do tego, że mam tę piłkę meczową. Ona zagrała wtedy bardziej agresywnie, a ja wstrzymałam rękę, ale cieszę się z tego, jak się skończyło - zakończyła.

Ostatnią w tym turnieju rywalkę Igi Świątek poznamy jeszcze tego wieczora. W drugim półfinale zmierzą się Jasmine (15. WTA) Paolini i Mirra Andriejewa (38. WTA). Finał zaplanowany jest na sobotę 8 czerwca.