Probierz podał się do dymisji! "Podjąłem decyzję"

We wtorek reprezentacja Polski poniosła dotkliwą porażkę z Finlandią (1:2) w eliminacjach mistrzostw świata 2026. To zachwiało pozycją Michała Probierza, który niedługo przed meczem wywołał wstrząs, odbierając kapitańską opaskę Robertowi Lewandowskiemu. Ten ogłosił rezygnację z kadry do czasu ustąpienia 52-latka, a po potknięciu kadry w Helsinkach sprawy jeszcze nabrały rozpędu.

Reprezentacja Polski pogrążona w chaosie. Probierz rezygnuje

W środę prezes PZPN spotkał się z Probierzem i zapowiedział wcielenie się w rolę mediatora w rozmowach pomiędzy selekcjonerem oraz piłkarzem. Jednocześnie nie złożył jasnej deklaracji dotyczącej losów trenera. Dzień upłynął pod znakiem narzekania kibiców na brak informacji na temat pożegnania ze szkoleniowcem.

Wydawało się, że polscy kibice będą żyć w rzeczywistości, w której Probierz nadal jest selekcjonerem polskiej kadry. Wówczas stało się coś, co uderzyło wszystkich jak grom z jasnego nieba.

W czwartek rano Probierz podał się do dymisji. O godz. 8.56 pojawiło się w tej sprawie oficjalny komunikat.

- Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem - oświadczył Probierz w komunikacie opublikowanym przez PZPN.

- Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie - zakończył Probierz.

Michał Probierz poprowadził reprezentację w 21 meczach. Wygrał 10 z nich, cztery zremisował, a siedem przegrał. Kadra pod jego wodzą awansowała na Euro 2024.

Czas pokaże, kto obejmie reprezentację. W kolejnych meczach Biało-Czerwoni we wrześniu zagrają z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata 2026.