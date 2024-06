Iga Świątek w finale Roland Garros! Co za nieprawdopodobna seria!

- Patrząc na to, co Iga zrobiła z dwiema ostatnimi rywalkami, to... Coco musi się bać. Amerykankę czeka bardzo trudne zadanie - zapowiadała w rozmowie ze Sport.pl Klaudia Jans-Ignacik, komentatorka i ekspertka Canal+ Sport. "Świątek powinna czuć się tak pewnie, jak nigdy dotąd" - pisał oficjalny profil WTA przed czwartkowym półfinałem. W dwóch poprzednich turniejach Roland Garros Świątek pokonywała Gauff w finale (2022) i ćwierćfinale (2023).

Tyle że Amerykanka się odgrażała. - Potapowa to nie ja. Nie jestem też Vondrousovą. To nic nie znaczy - mówiła. Na Amerykance nie zrobiło wrażenia, że Polka wygrała 6:0, 6:0 z Rosjanką i 6:0, 6:2 z Czeszką - choć z drugiej strony mógł być to rodzaj zasłony dymnej.

Iga Świątek w finale Roland Garros. Jedenaste zwycięstwo nad Coco Gauff

Początek spotkania był bardzo udany dla Świątek. Już w pierwszym gemie Polka zdołała przełamać Gauff. Potem sama obroniła break pointa i utrzymała własne podanie. Przy kolejnym gemie serwisowym Świątek obroniła kolejnego break pointa. Gauff czuła się zdecydowanie mocniejsza przy bekhendzie i dosyć często popełniała błędy z forhendu.

Brakowało Gauff też lepszej skuteczności po pierwszym serwisie. Świątek uzyskała przewagę podwójnego przełamania i prowadziła 4:1. Po 37 minutach Świątek wygrała seta 6:2. Gauff popełniała sporo niewymuszonych błędów, zwłaszcza ze strony forhendowej - łącznie 18. Dla porównania, Świątek miała tylko pięć takich błędów.

Gauff weszła lepiej w drugiego seta i utrzymała własne podanie. Pojawiły się dwa asy, ale i dwa podwójne błędy serwisowe w jednym gemie. Na początku seta nie dochodziło do przełamań i nie było break pointów.

W czwartym gemie sędzia zmieniła decyzję arbitra liniowego i przyznała punkt Świątek na 15:15. To wytrąciło z równowagi Gauff, która zaczęła dyskutować i była pewna, że piłka Igi była autowa. Po chwili dyskusji Amerykanka uroniła kilka łez na korcie. Po chwili udało jej się przełamać Igę, ale strata została błyskawicznie odrobiona przez Świątek. Polka wygrała trzy gemy z rzędu, miała przewagę przełamania i prowadziła 4:3.

Kluczowy okazał się dziewiąty gem, w którym rozegrano 15 punktów. Tam Świątek miała dwie piłki meczowe, ale Gauff zdołała je obronić. W pewnym momencie kibice zaczęli głośniej krzyczeć, co nie spodobało się Idze. Gdy Polka zaczęła ich upominać, po chwili doczekała się gwizdów na. Ostatecznie Świątek wywalczyła awans do finału przy własnym serwisie, wygrywając 6:2, 6:4.

Świątek zagra w finale Roland Garros ze zwyciężczynią meczu Mirra Andriejewa (Rosja, 38. WTA) - Jasmine Paolini (Włochy, 15.). Z Andriejewą Świątek jeszcze nie grała, natomiast Paolini już dwukrotnie pokonywała, po raz ostatni w 2022 r. w pierwszej rundzie US Open (6:3, 6:0).