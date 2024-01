Stało się! Kapitalne wieści dla Hurkacza. Tak się tworzy historia

Hubert Hurkacz (9. ATP) awansował do ćwierćfinału turnieju po zwycięstwie 7:6(8-6), 7:6(7-3), 6:4 nad Francuzem Arthurem Cazaux (122. ATP). "Udźwignął presję faworyta, grał bardzo dojrzale. Oglądać tak grającego Hurkacza to czysta przyjemność!" - pisał po tym spotkaniu Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Huber Hurkacz z najlepszym miejscem w karierze w rankingu ATP

Życiowy sukces Hurkacza sprawił, że po Australian Open umocni się w czołowej dziesiątce rankingu ATP, a nawet awansuje w najnowszym notowaniu na najwyższe w karierze ósme miejsce! To za sprawą swoich wyników, ale też wcześniejszego odpadnięcia Stefanosa Tsitsipasa (7. ATP). We wtorek Novak Djoković ograł Taylora Fritza, który w rankingu jest za Hurkaczem. Wtedy jasne stało się, że Hurkacz ma zapewnioną ósmą pozycję. To najlepszy wynik w karierze!

Hubert Hurkacz ma nawet szansę wyprzedzić Holgera Rune (8. ATP) i wywalczyć awans na siódmą pozycję. Wszystko oczywiście zależy od rozstrzygnięcia jego meczu z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP). Jeśli Polak wygra, to przesunie się jeszcze wyżej w rankingu. Najnowsze zestawienie ATP zostanie opublikowane w najbliższy poniedziałek 29 stycznia po zakończeniu Australian Open.

Ranking ATP Live [stan na 23 stycznia]:

Novak Djoković - 9855 pkt, Carlos Alcaraz - 9255 pkt, Daniił Miedwiediew - 7865 pkt, Jannik Sinner - 6710 pkt, Andriej Rublow - 5050 pkt, Alexander Zverev - 4630 pkt, Holger Rune - 3685 pkt, Hubert Hurkacz - 3540 pkt, Taylor Fritz - 3195 pkt, Stefanos Tsitsipas - 3025 pkt.

Ćwierćfinał Australian Open z udziałem Huberta Hurkacza i Daniiła Miedwiediewa zostanie rozegrany w środę 24 stycznia nie przed godziną 3:30 nad ranem polskiego czasu. Dotychczas obaj panowie mierzyli się ze sobą pięciokrotnie w oficjalnych spotkaniach. Trzy z tych spotkań wygrał polski tenisista. W turnieju wielkoszlemowym mierzyli się tylko raz - w czwartej rundzie Wimbledonu w 2021 roku Hurkacz wygrał 2:6, 7:6(7-2), 3:6, 6:3, 6:3.