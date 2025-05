Oto nowy ranking ATP. Tak źle z Hurkaczem nie było od lat!

Hubert Hurkacz do turnieju ATP 1000 w Madrycie podchodził jako 28. tenisista w światowym rankingu. Polak miał wolny los w pierwszej rundzie, a w drugiej zmierzył się z Benjaminem Bonzim (58. ATP) i w niespełna półtorej godziny przegrał 4:6, 5:7. Był to kolejny nieudany start Hurkacza, który w 2025 roku rozegrał zaledwie 14 spotkań, z których wygrał tylko siedem.

"Madryt nie poszedł tak, jak bym sobie życzył, ale wspaniale było móc znów rywalizować i zobaczyć wszystkich fanów. Dziękuję, że zawsze jesteście przy mnie. Wróciłem do Marbelli ze swoim zespołem i teraz ciężko pracujemy. Krok po kroku, gotowi do dalszego działania. Do zobaczenia w Rzymie" - napisał Hurkacz po fiasku w stolicy Hiszpanii.

Hubert Hurkacz ciągle spada w rankingu ATP

Tym samym po turnieju w Madrycie Hubert Hurkacz zanotował kolejny spadek w rankingu ATP i obecnie jest na 31. pozycji, a więc jest blisko utracenia rozstawienia w zbliżającym się Roland Garros. A kiedy Polak był tak nisko notowany? Było to w drugiej połowie marca 2021 roku, gdy był na 37. miejscu. Od tamtego czasu nie był notowany w czwartej dziesiątce rankingu ATP. Aż do teraz.

Za to awans o jedną pozycję zanotował Kamil Majchrzak (89. ATP), który w Madrycie zakończył także rywalizację na drugiej rundzie.

Ranking ATP [stan na 5 maja]:

1. Jannik Sinner - 9730 punkty

2. Alexander Zverev - 8085 pkt

3. Carlos Alcaraz - 7850 pkt

4. Taylor Fritz - 4815 pkt

5. Jack Draper - 4440 pkt

6. Novak Djoković - 4130 pkt

7. Casper Ruud - 3715 pkt

8. Alex de Minaur - 3635 pkt

9. Lorenzo Musetti - 3550 pkt

10. Holger Rune - 3440 pkt

[...]

31. Hubert Hurkacz - 1665 pkt

89. Kamil Majchrzak - 689 pkt

Lada dzień najlepsi tenisiści będą rywalizować w turnieju ATP 1000 w Rzymie, który będzie rozgrywany w dniach 7-18 maja.