Media: Lewandowski już się nie kryje. Powiedział to Xaviemu prosto w twarz

W niedzielę Robert Lewandowski rozegrał kolejne w tym sezonie słabe spotkanie. FC Barcelona w La Lidze mierzyła się z Betisiem, a Polak spędził na boisku nieco ponad godzinę. W tym czasie nie zdołał w żaden sposób pomóc drużynie, przez co Xavi zdecydował się ściągnąć go z murawy. Okazuje się, że między Lewandowskim a trenerem Barcelony jeszcze przed ostatnim meczem Pucharu Króla doszło do spięcia, o czym poinformowali hiszpańscy dziennikarze.

