Legia traci wielką gwiazdę. Feio bardzo żałuje. "Niesamowity piłkarz"

- Na pewno będzie jeszcze dyskusja. (...) To piłkarz, którego z jednej strony chciałbyś mieć w drużynie. Z drugiej jednak zastanawiasz się, czy za te pieniądze, lub ewentualnie za taką pensję, nie jesteś w stanie kupić kogoś młodszego, kto da nadzieję na podobną jakość, ale może i jakiś zarobek w przyszłości - mówił niedawno dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow. Chodziło oczywiście o Luquinhasa, który wiadomo już, że nie zostanie wykupiony z Fortalezy.

