Zverev nie został wpuszczony do sali dla zawodników na AO. "Co robicie?"

Alexander Zverev jest w ćwierćfinale Australian Open, ale droga do tego etapu nie była zbyt łatwa dla szóstego tenisisty świata. Musiał grać dwie pięciosetówki, w tym w czwartej rundzie przeciwko Cameronowi Norriemu. Ich starcie trwało ponad cztery godziny. Na konferencji prasowej po meczu Niemiec wyraził swoją frustrację, że nie wpuszczono go do sali gimnastycznej dla zawodników.

