Miazga! Kosmita Embiid przeszedł do historii. Sochan i spółka na kolanach

Joel Embiid niemal w pojedynkę rozbił San Antonio Spurs. Philadelphia 76ers wygrali 133:123, a Embiid zdobył kosmiczne 70 punktów i dołożył do tego 18 zbiórek i pięć asyst. MVP poprzedniego sezonu przeszedł do historii NBA jako dziewiąty gracz, który przekroczył tę granicę punktów. Na dodatek osiągnął to w jedną z najważniejszych rocznic w świecie NBA. Przyzwoity mecz rozegrał Jeremi Sochan, ale jego wynik odszedł w cień.

3 Screenshot Twitter: @NBA, Fot. REUTERS/ Bill Streicher Otwórz galerię Na Gazeta.pl